1500 participants à la consultation en ligne sur la pollution lumineuse

La consultation qui a pris fin dimanche permettra de jeter les bases d'un règlement entourant le phénomène, que la lumière soit d’origine municipale, commerciale ou autre.

Le mécontentement de plusieurs citoyens devant la lumière émise par les Serres Toundra a lancé le débat sur la pollution lumineuse.

Les données de la consultation seront ensuite couplées avec celles à venir du chercheur en pollution lumineuse, Martin Aubé.

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Selon le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, elles permettront de rédiger une réglementation devant encadrer le phénomène dans un juste équilibre.

De voir un tollé comme ça, des fois, ça fait peur un peu. Je comprends les gens d’avoir une préoccupation à ça et c’est correct que les gens le mentionnent et le fassent remonter aux élus. C’est à nous, après ça, d’analyser cette question-là pour s’assurer d’aller chercher le maximum d’informations et être capable de mettre quelque chose en place qui va plaire à tout le monde et qui va avoir un juste milieu , a exposé le préfet.

Trop tôt, selon Caroline Lavoie

L'instigatrice du regroupement Tous pour la fin du halo lumineux des Serres Toundra, Caroline Lavoie, aurait préféré que cette consultation se tienne une fois les résultats de recherche de Martin Aubé connus.

Il y en a beaucoup qui trouvent ça beau le halo lumineux. Je pense que si ces gens-là étaient conscientisés sur les impacts, peut-être qu’ils le trouveraient moins beau , a-t-elle estimé.

Les MRC espèrent être en mesure de soumettre un projet de réglementation en 2023.

D'après un reportage de Mélissa Paradis