La cure de jouvence de l’église de Saint-Joseph de Carleton en voie d'être poursuivie

La Fabrique de Sainte-Famille qui gère l'église Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer souhaite restaurer la toiture et la fenestration de l'église et ainsi conclure la cure de jouvence du bâtiment amorcé en 2019.

Pour ce faire, la Fabrique cherche à obtenir l'aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ). Cette demande de subvention de 650 000 $, si elle est acceptée, permettrait de payer environ 70 % de la facture totale de travaux qui s'élève à 950 000 $.

Cette demande sera déposée par la Fabrique d'ici février, assure Reinelde Landry, membre du conseil d'administration de la Fabrique et responsable des travaux de l'église.

Pour l'instant, 300 000 dollars ont déjà été amassés grâce au sociofinancement, soit 30 % du montant requis pour pouvoir faire une demande au Conseil du patrimoine religieux du Québec, affirme la responsable. On [a très confiance] de recevoir cette subvention du CPRQ puisque sauver la toiture est essentiel à notre survie. On préserve, dans l'église, beaucoup de fresques avec une belle richesse patrimoniale et artistique , fait-elle valoir.

Les travaux devraient commencer l'été prochain puisque la Fabrique devrait recevoir une réponse du CPRQ au cours du printemps prochain, mentionne Reinelde Landry.

Le but est de conserver cet édifice comme lieu de culte tout en l’aménageant pour permettre de tenir des spectacles dans l’église sans nuire à sa dimension religieuse , explique la responsable du projet.

« On veut offrir davantage à notre communauté avec des aménagements un peu différents. » — Une citation de Reinelde Landry, membre du conseil d'administration de la Fabrique

Il s'agit de la deuxième et dernière phase de la cure de jouvence du bâtiment amorcé en 2019 avec une nouvelle maçonnerie de l'église. Il n'y avait eu aucun chantier de réfection réalisé en ce sens depuis que l'église a été briquée en 1917, ajoute Reinelde Landry. Ces travaux ont coûté environ 600 000 dollars.

Il y aura tout de même des travaux mineurs qui auront lieu au cours des prochaines années, mais rien d’envergure comme les rénovations majeures depuis 2019, précise Reinelde Landry.

L'église de Carleton a été construite en 1854. Elle est la doyenne des églises catholiques de la péninsule.