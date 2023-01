La Fédération des travailleurs du Manitoba veut 10 jours de congés de maladie payés par an

Il s'agit d'une mesure de santé publique essentielle, non seulement pour la COVID-19, mais aussi en raison de toutes les autres maladies qui sont courantes dans notre société et dans nos lieux de travail , explique la directrice générale de la Fédération, Anna Rothney.

La Fédération des travailleurs du Manitoba a entamé des discussions avec le gouvernement provincial à ce sujet au début de la pandémie.

En mai 2021, le gouvernement de Brian Pallister avait annoncé un programme permettant aux employés d'obtenir jusqu’à 600 $ pour une durée maximale de 5 jours dans le cas de congés maladie liés à la COVID-19. Ce programme a pris fin en mars 2022.

Selon Anna Rothney, il est décevant de voir le manque d’action de la part du gouvernement provincial. L’ancien premier ministre Brian Pallister avait indiqué qu'il attendait que le gouvernement fédéral agisse.

Or, depuis le 31 décembre 2022, les employés qui travaillent dans une entreprise sous réglementation fédérale peuvent cumuler des congés payés, jusqu'à un maximum de 10 jours par année.

Le gouvernement fédéral a établi 10 jours de congés de maladie payés pour tous les travailleurs fédéraux, il est temps pour le Manitoba de faire preuve de leadership et d'instaurer des jours de congés de maladie payés , dit-elle fermement.

Anna Rothney explique qu’une grande partie des employés manitobains n’ont pas accès à ces congés. Je pense que la pandémie nous a appris à prendre la santé publique au sérieux et que les employés qui viennent travailler malades, c’est inacceptable. C’est un raisonnement démodé, personne ne veut revenir à cette époque.

Des congés coûteux

Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), la loi pourrait s'avérer intéressante, mais seulement si le gouvernement fédéral offre en complément un support financier aux entreprises.

La directrice des affaires provinciales des Prairies à la FCEI , Kathleen Cook, suggère des paiements directs de la part de la province aux petites entreprises ou de crédit d'impôt qui serviraient à couvrir les coûts qu’engendrerait une telle loi.

Cependant, malgré les coûts supplémentaires élevés, Kathleen Cook soutient que plusieurs entreprises offrent déjà des congés payés à leurs employés. Elle ajoute que de nombreuses entreprises doivent subir encore les conséquences de la crise sanitaire alors qu’elles font aussi face à une pénurie de main-d'œuvre.

Si l’employeur n’offre pas de congés de maladie payés, c’est qu’il ne peut pas se le permettre. Il faut payer l’employé malade et l’employé qui le remplace. C’est très coûteux.

Soutien des enseignants

La Société des enseignants du Manitoba (MTS) appuie la fédération des travailleurs du Manitoba dans leur demande. Selon le président de la MTS , James Bedford, les enseignants sont les premiers touchés lorsqu’un enfant est malade.

Si un enfant est malade, il doit rester à la maison. Le parent ou le responsable de l’enfant doit être en mesure d’appuyer l’enfant pendant son rétablissement , dit-il.

Au Canada, seulement trois provinces ont légiféré sur les congés de maladie. Le Québec a instauré deux jours de congés de maladie payés par année, l'Île-du-Prince-Édouard trois et tout récemment la Colombie-Britannique a établi cinq jours de congés de maladie payés et trois jours non payés.

Selon un porte-parole du ministère du Travail du Manitoba, la province examine l'approche fédérale en matière de congés de maladie payés et consulte les autres provinces afin d'examiner leurs points de vue et leurs approches sur cette question.