Saint-Anaclet poursuit ses démarches pour mettre en vente 150 terrains

La Municipalité espérait que la vente de terrains s’amorce à l’automne 2022. Le maire Francis Saint-Pierre explique toutefois que son administration élabore actuellement le plan d’aménagement.

Dans la dernière année, l’administration municipale a effectué des tests de sol et a cartographié les milieux humides du lotissement.

Le terrain visé par le projet immobilier. Photo : Capture d'écran sur Google maps

Saint-Anaclet-de-Lessard souhaite offrir aux citoyens un nouveau quartier qui permettra une mixité des fonctions. Des commerces, des jumelés, des minimaisons et des bâtiments multilogements pourraient y être construits.

Pour le moment, le ministère des Affaires municipales ne permet pas la construction de minimaisons sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette. Le maire de Saint-Anaclet-de-Lessard, également préfet de la MRC , rapporte avoir formulé une demande pour en changer la réglementation.

C’est quelque chose qui est demandé. Nous, l’objectif, en tant que municipalité, c’est que ce secteur se remplisse le plus rapidement possible et ça, c’est en accommodant les demandes des citoyens , soutient-il.

M. Saint-Pierre ajoute par ailleurs que le projet respectera la nature environnante.

Il y a des milieux humides qu’on veut préserver. C’est un secteur où la végétation a plusieurs années. Il y a des arbres de 40 ou 50 pieds de haut. Les gens ne pourront pas complètement déboiser leurs terrains. Il y aura des aires communes où il y aura des aménagements de parc , explique-t-il.

« C’est le dernier grand secteur que Saint-Anaclet va développer. On veut vraiment faire quelque chose de différent et d’écologique. » — Une citation de Francis Saint-Pierre, maire de Saint-Anaclet-de-Lessard

Le secteur d’habitation sera seulement desservi par l’aqueduc de la Municipalité. Les nouveaux propriétaires devront aménager leur propre installation septique.

L'organisme à but non lucratif les Jardins du Mondrain, qui est un voisin immédiat du nouveau secteur d’habitation, se réjouit d’apprendre que le projet aura toujours lieu.

C’est une excellente nouvelle pour notre organisme et pour Saint-Anaclet , s’enthousiasme la secrétaire Camille Lévesque. Les citoyens du quartier pourront accéder aux sentiers.

« Saint-Anaclet a besoin de logement pour ses nouvelles familles. C’est vraiment positif! » — Une citation de Camille Lévesque, secrétaire des Jardins du Mondrain

Vers une pelletée de terre en 2023?

Le maire mentionne par ailleurs que des discussions avec le propriétaire du lot sont en cours afin de déterminer les modalités d’achat et de mise en vente des terrains.

Plus de 100 personnes ont fait part de leur intérêt à acheter un terrain dans le nouveau secteur d'habitation, affirme M. Saint-Pierre.

Le plan d’aménagement sera présenté au conseil municipal en février prochain. Les citoyens seront consultés lors d’une consultation publique cet été.

Le maire de Saint-Anaclet-de-Lessard espère que les travaux d’aménagement du secteur débuteront avant la fin de l’année 2023.