Madeleine Arbez quitte Francofonds pour se joindre au CDEM

Le président du conseil d'administration du CDEM , Gab-Riel Pit Turenne, se réjouit d'accueillir Mme Arbez au sein de son organisation et souligne son engagement envers la communauté francophone.

Au cours de sa carrière, Madeleine s’est aussi illustrée par la création d’importants effets de levier pour accroître l’impact des organisations où elle a œuvré. C’est notamment grâce à des partenariats mis en place par Madeleine pour Francofonds que nos municipalités ont eu accès à de nouvelles sources de financement au cours des dernières années , indique-t-il.

Notre conseil d’administration est très enthousiaste d’accueillir Madeleine et de poursuivre avec elle le travail destiné à mener le CDEM vers l’atteinte de son plein potentiel, au bénéfice de nos collectivités bilingues , ajoute M. Turenne.

Mme Arbez entrera en fonction au CDEM à temps plein le 1er mars. Elle remplace Louis Allain qui a quitté la tête de l'organisme, cet automne, après 15 ans à ce poste.

Francofonds à la recherche d'un successeur

Madeleine Arbez se dit fière de ce qui a été accompli au sein de Francofonds depuis qu'elle en est la directrice générale.

Elle souligne que le capital a augmenté de 5,6 millions $ en 2011 à près de 15 millions $ en 2022. De plus, la distribution annuelle des subventions et bourses est passée de 97 000 $ en 2011 à 433 000 $ en 2023, dit-elle.

« J'ai eu le privilège de collaborer et d'appuyer les conseils d'administration, les gestionnaires de fonds, les bénévoles, le personnel, les partenaires, les intervenants et la communauté. Je veux tout particulièrement remercier nos donateurs et créateurs de fonds pour leur générosité, sans laquelle ce succès n’aurait pas été possible », dit-elle dans un communiqué de presse.

La présidente du conseil d’administration de Francofonds, Diane Leclercq, annonce que le processus de recrutement qui permettra l’embauche d’un successeur a débuté. L'identité de la personne sélectionnée sera annoncée dans les prochains mois.