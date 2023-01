Un projet de parc aquatique intérieur en bouillonnement à Cornwall

Une entreprise américaine a fait l'achat d'un terrain d'environ 16 hectares à Cornwall, dans l'est ontarien, pour y construire un immense parc aquatique qui sera accessible toute l'année. Si la construction se concrétise, on anticipe un peu moins de 700 000 visiteurs annuellement.

Le maire de Cornwall, Justin Towndale, a confirmé à Radio-Canada qu’un parc aquatique pourrait bien être construit dans sa municipalité, et ce, dès 2023.

C’est l’entreprise américaine Great Wolf Resorts qui se trouve derrière ce projet. L'aval du conseil municipal reste encore à obtenir avant de lancer la construction.

Par courriel, le directeur des communications chez Great Wolf Resorts, Jason Lasecki, confirme que des démarches ont été entreprises.

Il soutient également que la collaboration avec la Municipalité, le conseil et Tourisme Cornwall est formidable .

L'entreprise, qui possède déjà deux parcs aquatiques au Canada, soit à Toronto et à Niagara Falls, estime que Cornwall pourrait ainsi attirer environ 670 000 visiteurs chaque année.

On prévoit la création de 500 emplois pour les opérations annuelles. De plus, 2500 personnes pourraient être employées pour la construction du parc aquatique qui comprend des installations intérieures et extérieures.

Le conseiller municipal Fred Ngoundjo explique qu'une condition a aussi été ajoutée. L'entreprise a demandé à la Municipalité de prolonger l'une de ses routes municipales pour donner un accès direct au parc aquatique, ce que la Municipalité compte bien faire. Le municipal fera tout le nécessaire pour que ce projet-là voie le jour , insiste-t-il.

« Il va falloir que nous fassions nos devoirs. » — Une citation de Fred Ngoundjo, conseiller municipal pour la Municipalité de Cornwall

Les élus devront entre autres régler la question du budget qui sera alloué au prolongement de l'une des routes municipales vers le parc aquatique. Le terrain sélectionné se trouve aux abords de l'autoroute 401, à la hauteur de la promenade Nick Kaneb.

Le terrain se trouve aux abords de l'autoroute 401, à la hauteur de la promenade Nick Kaneb. Photo : Radio-Canada / Simon Blais

M. Ngoundjo est ravi de voir que le projet prend vie. On reçoit ça avec beaucoup d'enthousiasme, c'est une excellente nouvelle qui va permettre à la ville d’augmenter son rayonnement , ajoute-t-il en entrevue.

Le conseiller municipal fait valoir qu' il y a un regain d’intérêt par rapport à Cornwall .

Une entreprise de développement immobilier, Devcore, a récemment annoncé des projets pour répondre aux besoins hôteliers dans la municipalité, souligne-t-il.

Avec les informations de Camille Boutin, de Gaëlle Kanyeba et de Marie-Jeanne Dubreuil