Une deuxième maison d’hébergement d’Hommes Sept-Îles ouvrira ses portes d’ici l’été

L’organisme possède déjà une ressource d’accueil pour quatre familles, un milieu de vie, une maison de première étape, explique le directeur de l'organisme Hommes Sept-Îles, Edmond Michaud. Ce logement offre de l’hébergement de courte durée aux pères de famille dans le besoin.

Le directeur d'Hommes Sept-Îles, Edmond Michaud

La maison de deuxième étape , située tout près de la première, a été acquise en juin dernier. On a des mises aux normes, puis des rénovations quand même substantielles à faire. On prévoit une ouverture au plus tard en juillet 2023, donc cet été , se réjouit Edmond Michaud.

« On parle plus de logements semi-autonomes, semi-supervisés, mais ça vient augmenter notre capacité d'accueil pour les pères avec enfants. » — Une citation de Edmond Michaud, directeur de l'organisme Hommes Sept-Îles

Le directeur de l'organisme mentionne que les besoins sont importants dans la région. Ce nouvel espace permettra de répondre à une demande croissante.

Un fonds d'urgence pour 2023

Le réseau des Maisons Oxygène au Québec a d’ailleurs obtenu en décembre un financement d'urgence de Québec d'un peu plus de 5 millions de dollars.

Le réseau en avait fait la demande en juin dernier afin d’éviter des ruptures de services, voire des fermetures au sein des Maisons Oxygène.

« Ce qui va être reçu cette année, c’est sûr et certain qu’une partie va servir à mettre la maison de deuxième étape sur pied. » — Une citation de Edmond Michaud, directeur de l'organisme Hommes Sept-Îles

Edmond Michaud espère que le gouvernement reconduira les montants alloués.

Ça ne peut pas être juste un financement d’urgence. Ce qu’on a demandé, c’est le strict minimum pour que les maisons survivent. On comprend qu’il y a une volonté politique pour que les maisons restent et perdurent au Québec , ajoute-t-il.

Du côté de l’organisme Homme Aide Manicouagan, à Baie-Comeau, cela représente un montant de 270 000 $, selon le président du Réseau Maisons Oxygène et codirecteur de l’organisme, Patrick Desbiens.

En 2023, Hommes Sept-Îles compte également poursuivre ses différents services de groupes de rencontres pour les hommes violents, pour ceux qui ont besoin de parler, ou encore ses services d’accompagnement à la naissance.