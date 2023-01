Mieux vaut agir en amont pour éviter les crises avant le retour à l’école

Voilà le conseil émis lundi par la psychoéducatrice bien connue sur les réseaux sociaux.

La diplômée de l’université de Montréal spécialisée en petite enfance et en guidance parentale était l’invitée de l’émission Place publique lundi.

Elle a longuement abordé ce qui amène les enfants à mal réagir, aux yeux des parents, lorsque vient le temps de retourner à l’école après avoir passé plusieurs semaines avec ceux-ci presque en permanence.

L’humain fonctionne mieux quand il est dans la routine. La routine, dans le fond, ce que ça amène, c’est un environnement qui est stable et prévisible, puis ça, l’humain aime ça. Ce qui arrive quand nos enfants sont en vacances, c’est qu’ils perdent leurs repères. Ils ne sont plus dans la stabilité et la prévisibilité , a-t-elle débuté.

Selon elle, lorsque les enfants font des crises au moment de se préparer pour le premier matin du retour, ce ne sont pas des problèmes de comportement, ce sont des symptômes de leur insécurité.

Cette séparation va à l’encontre de leur besoin de proximité.

Ce qui retarde, c’est le moment de la séparation avec leurs parents d’amour, c’est ça qui est en train de se passer. C’est important, nous comme parents, qu’on voie au-delà du comportement pour voir ce qui se cache réellement en arrière de ces pétages de coche là. Encore une fois, ce ne sont pas des problèmes de comportement, ici on a une émotion cachée en arrière de ça. Il est déçu d’être obligé de retourner à l’école , a poursuivi celle qui est suivie par 120 000 personnes sur son compte Facebook.

En parler avant

Sarah Hamel, qui est installée à Saguenay, recommande donc de ne pas attendre la crise et d’affronter le problème plus tôt. Lorsque vient le temps d'attacher les bottes et que les minutes sont comptées, il est trop tard.

En n’agissant pas avant et en réprimandant l’enfant, il y aura plus de résistance de sa part, amenant une escalade de réactions.

La psychoéducatrice propose d’en parler la veille ou plus tôt, en expliquant à l’enfant qu’on sait ce qu’il ressent.

On va aller voir au-delà du comportement. On va se connecter à notre enfant puis on va aller adresser son émotion, lui donner l’espace nécessaire. Souvent je fais exprès justement, je m’arrange pour la faire pleurer, pas méchamment, mais justement je vais lui sortir les grandes lignes comme : "Tu es déçue mon amour, tu aurais aimé ça rester avec maman, ça fait de la peine. Tu peux pleurer ma chérie, vas-y pleure". Je lui donne l’espace pour exprimer son émotion de manière adéquate puis je l’accueille là-dedans , a enchaîné la spécialiste.

Ainsi, l’émotion aura été vécue, puis évacuée, assure-t-elle.

Ce qui arrive, c’est qu’après ça, une fois que son émotion est sortie de son petit corps, bien c’est fini. Sa collaboration revient, j’ai droit à de la coopération puis on est capable après ça de l’habiller puis de partir comme si de rien n’était , a-t-elle dit aussi.

Finalement, elle suggère de préparer l’enfant au moment à venir de connexion avec son enseignant ou son éducateur, mais surtout celui avec ses parents à la fin de la journée. Il faut rassurer l’enfant qu’il s’agit d’une séparation qui ne sera pas définitive.