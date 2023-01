Heather Stefanson prépare un remaniement ministériel au Manitoba

Elle n’a pas fourni de date, lors d'un point de presse lundi. Lorsqu’un journaliste lui a demandé si le remaniement serait annoncé jeudi, la première ministre a répondu : Je vais faire des changements, disons-le comme ça .

Depuis plusieurs semaines, les annonces de députés progressistes-conservateurs qui ne se présenteront pas lors des prochaines élections provinciales, qui doivent avoir lieu au plus tard le 3 octobre, sont foison. Quatre ministres ont annoncé leur retrait anticipé de la vie politique depuis le début de l'année.

Une dizaine de députés du Parti progressiste-conservateur qui siégeaient l'an dernier ont soit démissionné, soit ont annoncé qu’ils ne tenteront pas de se faire élire à nouveau. Parmi eux, cinq détenaient des portefeuilles ministériels.

Heather Stefanson a affirmé qu’elle était enthousiaste quant à l’avenir de son parti.

Malgré le nombre de députés qui se retirent, Heather Stefanson a affirmé qu'elle était optimiste quant à ce qu'elle a décrit comme un afflux de nouveaux venus cherchant à se présenter sous la bannière du Parti progressiste-conservateur lors des prochaines élections.

C'est une occasion palpitante pour notre parti et notre province de se ressourcer et de se tourner vers l'avenir. C'est tellement excitant, nous avons tellement de gens qui se présentent et qui sont ravis de représenter notre parti.

Elle a aussi profité de l’occasion pour remercier les députés pour leur travail, tout en admettant que d’autres pourraient encore annoncer qu’ils ne se représenteront pas aux prochaines élections.