Un Néo-Écossais dont la femme est morte à l’urgence exige des changements immédiats

Gunter Holthoff a amené sa femme de 37 ans, Allison, à l’urgence le matin de la veille du jour de l’an. Elle s’est réveillée avec des douleurs à l’estomac qui se sont aggravées au courant de la matinée.

Elle était visiblement en souffrance , explique son mari. Elle tenait à peine debout et je devais la déplacer en fauteuil roulant.

Allison Holtfhoff a attendu avec son mari plus de six heures au service d’urgence du Centre régional Cumberland avant de voir un médecin et de recevoir des soins. Mais selon Gunter Holthoff, il était déjà trop tard.

La famille d'Allison Holthoff, morte à l'urgence d'Amherst le 31 décembre 2022, a tenu une conférence de presse lundi. Photo : (Facebook) / @AliHolthoff

Un simple test d’urine demandé par des infirmières après le triage était ardu pour Allison Holthoff. Gunter Holthoff affirme que sa femme ne pouvait pas se tenir debout toute seule aux toilettes et qu’elle s’est effondrée au sol.

Ses douleurs se sont empirées. Je l’ai dit aux infirmières et à une autre employée, mais rien ne s'est passé. Des gardes de sécurité ont apporté des couvertures et de l’eau à Allison pour son confort.

Son état de santé s’est détérioré. Elle a ensuite dit à son mari qu’elle sentait qu’elle était sur le point de mourir. Ce dernier explique avoir informé de nouveau les infirmières de la situation.

« Je ne me rappelle pas avoir eu de réponse du personnel quand j’ai demandé de l’aide parce que ma femme souffrait et qu’elle croyait qu’elle allait mourir. » — Une citation de Gunter Holthoff, mari de Allison Holthoff

Vers 15 h, Allison Holthoff a été déplacée dans une chambre avec un lit, mais sans équipement médical. Une infirmière est revenue prendre sa pression, qui était anormalement basse.

Plus tard, au moment de prendre un rayon X, Gunter Holthoff a constaté que sa femme avait de la difficulté à respirer. Ses yeux ont roulé en arrière dans sa tête et sa poitrine a commencé à se soulever , se souvient-il.

La salle s’est rapidement remplie de personnel médical et on a demandé à Gunther Holthoff de quitter. Un médecin lui a ensuite annoncé avoir tenté de réanimer sa femme à trois reprises, sans succès.

À ce jour, Gunter Holthoff ne sait toujours pas pourquoi sa femme est morte. Mais il croit que le système de santé est brisé et qu’il a laissé tomber Allison Holthoff. Quelque chose doit changer. Je ne souhaite pas ce que nous avons vécu à personne.

Des changements immédiats demandés au premier ministre

Gunter Holthoff a approché sa députée locale, Elizabeth Smith-McCrossin, pour avoir de l’aide après la mort de sa femme.

Lui, la sœur d’Allison Holthoff et la députée de Cumberland North se sont adressés aux médias lundi après-midi. Ils demandent au premier ministre une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances entourant la mort d’Allison, ainsi que des changements immédiats au système de santé.

La famille d'Allison Holthoff et la députée Elizabeth Smith-McCrossin demandent des changements immédiats au système de santé. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Elizabeth Smith-McCrossin propose un plan pour améliorer les services de santé d’urgence en Nouvelle-Écosse. Le plan a été élaboré en collaboration avec la famille d’Allison Holthoff, des membres de la communauté et des professionnels de la santé de la région.

On y suggère entre autres des améliorations spécifiques au service d’urgence du Centre régional de santé Cumberland, qui a été déplacé temporairement ailleurs dans l’hôpital, en raison d’inondations en mai dernier.

Le plan recommande également que le gouvernement néo-écossais communique avec les familles qui ont perdu un proche en attente de soins aux urgences, et que les temps d’attente aux urgences et pour les services ambulanciers soient publics et disponibles en tout temps.

Une enquête est en cours, dit Tim Houston

C’est une histoire tragique , a lancé le premier ministre Tim Houson lundi. C’était une mère qui était impliquée dans sa communauté. Je tiens à offrir mes condoléances à sa famille et à la communauté.

Tim Houston indique qu’une enquête est en cours pour comprendre les circonstances entourant la mort d'Allison Holthoff et pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. Selon le premier ministre, la famille sera tenue au courant des développements de cette enquête.

Le premier ministre Tim Houston affirme que la famille Holthoff sera tenue au courant des développements de l'enquête sur la mort d'Allison Holthoff (archives). Photo : Radio-Canada / Robert Short

La ministre de la Santé, Michelle Thompson, soutient que le gouvernement sera à l’écoute de tous ceux qui ont des solutions pour améliorer le système de santé. Elle dit vouloir prendre le temps de lire les recommandations qui ont été envoyées par la députée de Cumberland North.

Nos travailleurs de la santé sont compétents et travaillent sans relâche. Je veux rassurer les Néo-Écossais que s’ils ont besoin de soins, ils peuvent se faire soigner dans nos hôpitaux , a dit la ministre de la Santé.

Gunter Holthoff dit ne pas blâmer les travailleurs de la santé pour la mort de sa femme, mais s’en remet au système. Le système de santé dans la région de Cumberland a besoin d’améliorations immédiates, mais tout le système de santé de la Nouvelle-Écosse aussi .

