Le Mont-Édouard accueillera la sélection de ski alpin des Jeux du Canada

La station de ski du Mont-Édouard vient en renfort à la fédération québécoise de ski alpin et accueillera la sélection des Jeux du Canada la semaine prochaine, du 17 au 20 janvier.

Cette compétition devait initialement être présentée au Mont-Sainte-Anne. Or, avec l'incertitude entourant les remontées mécaniques et le manque de neige à cet endroit, Ski Québec Alpin (SQA) s'est tourné vers la station de L'Anse-Saint-Jean pour y tenir sa compétition.

Ce sera la première fois que cette sélection se tient au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des épreuves de slalom, de slalom géant et super G y seront présentées. Habituellement, la fédération favorise des régions plus centrales pour ce type de compétition.

Environ 80 skieurs sont attendus ainsi qu'une dizaine d'entraîneurs. Les Jeux du Canada auront lieu du 18 février au 5 mars à l’Île-du-Prince-Édouard.

Selon le directeur haute performance pour Ski Québec alpin, Éric Préfontaine, le Mont-Édouard était la meilleure solution de rechange dans un si court laps de temps.

Le Mont-Édouard, c’est une place sûre. Le terrain est adéquat, les conditions sont excellentes [...] Ça fonctionne toujours bien au Mont-Édouard. Généralement, on fait ça dans la région de Québec parce que c’est plus central pour tout le monde , a-t-il expliqué.

Cohabitation

Une seule piste sera dédiée à la compétition, ce qui limitera les impacts sur la clientèle régulière. Même si d’autres équipes tiendront leur camp d’entraînement au même moment, le directeur général du Mont-Édouard, Frédéric Blouin, assure que tout sera mis en place pour bien recevoir la visite.

Le directeur général du Mont Édouard, Frédéric Blouin. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Les pistes qui vont être dédiées à l'entraînement sont déjà structurées pour recevoir les athlètes parce qu’on a déjà des camps d'entraînement en déroulement depuis le début janvier à la station. Ça nous demande donc de faire un peu plus de logistique pour recevoir les athlètes et faire les plans d’entraînement avec les différentes équipes qui étaient déjà prévues pour la semaine prochaine, mais pour la logistique terrain, on était déjà en place pour recevoir un tel événement , a ajouté Frédéric Blouin.

Les athlètes seront logés dans des habitations autour de la station.