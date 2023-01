Jusqu’à présent, on peut dire que l’équipe n’a pas répondu aux attentes. À mi-chemin dans la saison (après 41 matchs) l’équipe se retrouve au cinquième rang de la division Pacifique et ne prendrait pas part aux séries éliminatoires, si la saison se terminait aujourd’hui.

En termes de points, les Oilers occupent le dernier rang qui donne droit à une participation aux séries, mais l’Avalanche se trouve derrière avec deux points de retard et trois parties de plus à jouer. Le Colorado a donc un meilleur pourcentage de victoire qu’Edmonton.

Pourquoi l’équipe n’arrive-t-elle pas à connaître le succès attendu? Il y a entre autres le travail des gardiens de but, mais aussi le travail général en défense.

Ken Holland pensait bien avoir réglé le problème de l’équipe devant le filet en mettant la main sur Jack Campbell, mais celui-ci n’a pas connu un bon début de saison.

Seulement trois équipes (Sabres, Bruins et Kraken) marquent plus de buts par match que les Oilers depuis octobre, mais l’équipe occupe le 20e rang pour le nombre de buts accordés par rencontre.

Plusieurs joueurs connaissent une excellente saison alors que pour d'autres c'est plus difficile.

Voici les bulletins individuels des joueurs après 41 matchs.

GARDIENS DE BUT

Stuart Skinner B

Le gardien Stuart Skinner a été une des belles surprises chez les Oilers en première moitié de saison. Photo : usa today sports / Sergei Belski

À sa première saison complète dans la LNH , Skinner devait être le réserviste de Jack Campbell. Il a su profiter des difficultés de celui-ci pour lui ravir son poste de gardien partant. L’équipe est meilleure avec Skinner devant le filet, mais le gardien de 24 ans a tout de même accordé quatre buts ou plus lors de sept de ses vingt-cinq sorties et trois buts ou plus dans 14 matchs. Sa fiche depuis le début de la saison est de 12-10-2.

Jack Campbell D

À ses premières parties avec sa nouvelle équipe, Campbell a pu profiter de la force de l’attaque des Oilers pour cumuler quelques victoires malgré des performances moyennes. Les choses se sont rapidement détériorées et il a perdu confiance. Son pourcentage d’efficacité de ,878 le place au 66e rang parmi les gardiens qui ont disputé au moins 9 matchs cette saison. Avec une moyenne de 3,69, il se retrouve au 61e ang.

DÉFENSEURS

Tyson Barrie B

Celui que plusieurs voyaient changer d’adresse durant la saison s’avère être le meilleur défenseur des Oilers depuis le début de la saison. Son jeu défensif n’est pas sa plus grande force, mais il réussit à tirer son épingle du jeu en commettant moins d’erreurs défensives que ses coéquipiers. Son apport à l’attaque a été excellent, surtout en décembre.

Cody Ceci B

Cody Ceci est un des meilleurs défenseurs des Oilers cette saison. Photo : usa today sports / Jamie Sabau

Ceci se débrouille aussi relativement bien depuis le début de la saison. On lui demande de jouer au sein de la première paire de défense, donc contre les meilleurs trios adverses soir après soir, alors qu’au sein d’une autre équipe, on lui confierait probablement un rôle au sein de la deuxième paire.

Darnell Nurse C

Si Nurse n’était pas payé 9,25 M$ par saison, les critiques seraient moins dures à son endroit. Parce qu’il est un des défenseurs les mieux payés de la LNH , on s’attend à ce qu’il joue comme tel et ce n’est pas le cas. Nurse commet beaucoup d’erreurs défensives. Il se retrouve au deuxième rang parmi les pires défenseurs de la ligue avec 54 revirements commis.

Néanmoins, il est parmi les meneurs de la LNH au chapitre des tirs bloqués avec 76 (24e). Ses 67 mises en échec le placent au 47e rang à ce chapitre parmi tous les défenseurs de la LNH . Son différentiel de +12, le meilleur chez les Oilers, ne représente pas nécessairement son jeu. Cela représente plutôt le fait qu’il passe beaucoup de temps sur la patinoire avec les trios offensifs de l’équipe.

Philip Broberg C

Il y a peu à dire sur Broberg, ce qui est une bonne chose dans son cas. On lui demande de jouer un rôle surtout défensif et il effectue assez bien le travail. Il lui arrive de commettre quelques erreurs, mais elles sont pardonnables, étant donné son jeune âge et son manque d’expérience dans la LNH . Il n’a disputé que 15 matchs, mais il domine les défenseurs des Oilers pour le nombre de tirs bloqués par 60 minutes avec 5,19.

Brett Kulak C

Brett Kulak a signé cet été un contrat de quatre saisons avec les Oilers. Photo : Getty Images / Ronald Martinez

On demande à Kulak de jouer au sein de la deuxième paire de défenseurs, alors qu’il devrait jouer au sein de la troisième paire. Compte tenu de ce qu’on lui demande, il effectue généralement un bon travail, mais il a tendance à prendre des risques sur la patinoire et cela se retourne contre lui à l’occasion.

Markus Niemelainen C

Il amène une dimension que peu d’autres joueurs des Oilers peuvent amener lors d’un match en raison de sa taille. Il n’a joué que 23 matchs, mais occupe tout de même le 59e rang parmi les défenseurs de la ligue avec 61 mises en échec. Il grimpe au cinquième rang si on considère le nombre de mises en échec par 60 minutes avec 15,84.

Ryan Murray D

Amené pour donner un peu de profondeur à l’équipe, il n’a disputé que 13 encontres. Il n’a rien fait de spectaculaire au cours de ces 13 parties.

Evan Bouchard D-

Evan Bouchard connaît une saison très difficile jusqu'à maintenant. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il connaît une saison très difficile. Il joue nerveusement sur la patinoire et cela occasionne plusieurs erreurs. Il n’a jamais été reconnu pour son jeu défensif, mais lors des saisons précédentes il était tout de même un peu plus constant dans cet aspect du jeu. Si son jeu à l’attaque était flamboyant, on pourrait lui pardonner ses bourdes en défense, mais il ne s’illustre pas particulièrement offensivement cette saison. Il commet énormément de revirements, mais à sa défense, il est troisième chez les arrières de la LNH pour le nombre de revirements provoqués chez l’adversaire.

ATTAQUANTS

Connor McDavid A+

Le capitaine des Oilers est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière. Au rythme actuel, et il a l’habitude d’augmenter la cadence en deuxième moitié de saison, il terminera la saison avec 66 buts, 86 aides et 152 points. Oui, il récolte plusieurs points en avantage numérique, mais ses 18 buts à forces égales le placent au sixième rang à ce chapitre et ses 35 points au troisième rang. Un seul attaquant dans la LNH , Mikko Rantanen de l’Avalanche, passe en moyenne plus de temps que lui sur la patinoire.

Leon Draisaitl A

Il est lui aussi en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière alors qu’il se dirige vers une saison de 127 points. Il doit produire un peu plus à forces égales, situation dans laquelle il n’a inscrit que 8 de ses 22 buts.

Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins méritent une note de A pour leur travail depuis le début de la saison. Photo : usa today sports / Gaelen Morse

Ryan Nugent-Hopkins A

La saison dernière, il n’avait inscrit que 11 buts, cette saison, il en a déjà 19 à sa fiche. Son plus haut total en carrière est de 28 (en 2018-2019), il devrait être en mesure de dépasser cette marque. Il occupe le 12e rang des marqueurs à égalité avec Kiril Kaprizov du Wild, Mikko Rantanen de l’Avalanche et Alex Ovechkin des Capitals. Il devance des joueurs comme Auston Matthews des Maple Leafs, Sidney Crosby des Penguins et Artemin Panarin des Rangers. Il joue un rôle important tant avec l’avantage qu’à court d’un homme.

Zach Hyman A

L’ex-attaquant des Maple Leafs a déjà inscrit 20 buts cette saison, un plateau qu’il avait atteint trois fois auparavant, sans jamais dépasser 27. Il compte également 24 aides, soit 3 de moins que la saison dernière, qui était la meilleure saison de sa carrière à ce chapitre. C’est un joueur énergique qui prêche par l’exemple.

Evander Kane B+

Evander Kane a subi une blessure à un poignet lors d'un match à Tampa Bay. Photo : Associated Press / Jason Behnken

Avant une terrible blessure au poignet qui l’a forcé à rater les 27 derniers matchs de l’équipe, il produisait presque au rythme d’un point par match (13 points en 14 rencontres). Malgré sa longue absence, il occupe le cinquième rang des marqueurs chez les attaquants des Oilers, ce qui démontre un manque flagrant d’équilibre au sein de la formation.

Kim Klostin B

Le joueur obtenu en retour du défenseur Dmitri Samorukov s’avère être une des belles surprises au sein des Oilers cette saison. Attaquant imposant, il n’a pas peur d’appliquer des mises en échec, ou de jeter les gants s’il le faut. Rappelé à la suite de la blessure subie par Evander Kane, on ne s’attendait pas à le voir longtemps au sein de la formation. Il a su faire son chemin pour obtenir un rôle au sein d’un des deux premiers trios des Oilers. Depuis son rappel, il occupe le cinquième rang des buteurs et des pointeurs parmi tous les attaquants des Oilers.

Ryan McLeod C+

Il était un des joueurs les plus importants de l’équipe avant de subir une blessure qui lui a fait rater 13 matchs. Il semble être le troisième joueur de centre que les Oilers ont longtemps cherché, il joue bien dans les deux sens de la patinoire.

Dylan Holloway C

Dylan Holloway a inscrit 2 buts et 3 aides en 37 matchs. Photo : Getty Images / Codie McLachlan

Si ce n’était pas des nombreux blessés au sein de la formation des Oilers depuis le début de la saison, Holloway aurait sûrement joué quelques matchs dans la Ligue américaine. Les Oilers ont décidé de le garder dans la LNH , malgré une affirmation du DG Ken Holland pendant le camp d’entrainement. Il avait dit qu’on ne garderait pas le jeune attaquant pour lui faire jouer une dizaine de minutes par match au sein d’un troisième ou d’un quatrième trio. Holloway joue en moyenne 9 minutes et 27 secondes par match et n’a joué qu’une poignée de rencontres au sein d’un des deux premiers trios de l’équipe. Il fait moins d’erreurs qu’en début de saison et continue à bien se développer. Il bénéficierait toutefois d’un peu de temps avec les Condors dans la Ligue américaine.

Derek Ryan C

Il fait partie d’un groupe de joueurs à qui on demande surtout de ne pas accorder de but à l’adversaire quand ils sont sur la patinoire, et d’en marquer un occasionnellement. Ryan a touché la cible à cinq reprises jusqu’à maintenant, ce qui signifie qu’il pourrait connaître une sixième saison d’un moins 10 buts. Il ne joue plus un rôle aussi important que l’an passé en infériorité numérique, mais on l’utilise tout de même assez régulièrement à court d’un homme.

Mattias Janmark C

Depuis son rappel, à la suite de la blessure subie par Evander Kane, il est le joueur des Oilers le plus utilisé en infériorité numérique. Les Oilers ne connaissent cependant pas de succès quand ils jouent avec un joueur en moins, on les retrouve au 23e rang parmi les 32 équipes du circuit.

Kailer Yamamoto D

Kailer Yamamoto a de la difficulté à toucher la cible cette saison. Photo : Getty Images / Codie McLachlan

Pour un joueur qui est utilisé soir après soir au sein d’un des deux trios offensifs de l’équipe, on serait en droit de s’attendre à une meilleure production du petit attaquant. Il a inscrit son premier but de la saison le 9 décembre, à son 16e match (il en a raté 11 en raison d’une blessure). Il se dirige vers une saison de 7 buts, loin des 20 qu’il a inscrits la saison dernière.

Devin Shore D

Il a disputé 29 matchs cette saison et il est toujours à la recherche d’un premier but. Les Oilers semblent de plus en plus l’utiliser pour remplir un chandail lors des matchs, on ne lui confie aucune responsabilité particulière. Il n’est pratiquement pas utilisé en désavantage numérique. Son différentiel de +2 montre qu’il a été sur la patinoire pour deux buts de plus des siens que de l’adversaire, une mince consolation.

Warren Foegele D

L’ancien des Hurricanes est en voie de rater le plateau des 10 buts en saison pour la première fois de sa carrière. Il a été laissé de côté lors des deux derniers matchs, alors que l’entraîneur-chef Jay Woodcroft a préféré jouer avec sept défenseurs. Il a connu une bonne séquence en novembre, quand il a inscrit trois buts en cinq matchs. Depuis, la motivation semble absente.

Jesse Puljujarvi E

Rien ne semble fonctionner pour Puljujarvi cette saison. On lui a donné plusieurs chances de se faire valoir au sein d’un des deux premiers trios, mais il n’a su en profiter et se retrouve maintenant au sein du troisième trio. Il n’a inscrit que trois buts cette saison, dont un dans un filet désert, et ce, même s’il a disputé les 41 rencontres. Son différentiel est le pire chez les attaquants de l’équipe à -13. Jay Woodcroft semble être à court d’idées pour relancer l’attaquant de 24 ans; un changement d’air lui ferait sans doute le plus grand bien.

Deuxième moitié de saison

Les Oilers entament la deuxième moitié de saison lundi à Los Angeles. Au cours des trois dernières saisons, ils ont connu plus de succès dans les 41 derniers matchs que dans les 41 premiers. Il faudra encore que ce soit le cas cette saison, sans quoi l’équipe pourrait bien rater les séries éliminatoires.