Un ancien député demande la fin de l’exportation de chevaux vivants vers le Japon

Il est temps d'arrêter de torturer nos chevaux , écrit Nelson Riis dans une lettre à un journal local.

Le politicien qui a représenté sa circonscription de 1980 à 2000 affirme que des dizaines de milliers de chevaux ont été transportés par avion au Japon depuis l'Ouest canadien pour être abattus.

Il dénonce également les conditions de ce voyage.

Pouvez-vous imaginer ce que ressent un cheval enfermé dans une caisse en bois dans un avion bruyant pendant des heures? Nelson Riis a déploré, au micro de l’émission de CBC, Daybreak Kamloops, que ce sort soit réservé à des milliers de chevaux chaque année .

En décembre 2021, Justin Trudeau a pourtant mandaté la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, d’interdire l'exportation de chevaux vivants destinés à l'abattage . D’ailleurs, le Parti libéral mentionne cet engagement sur son site internet sous la section Protéger les animaux .

Nelson Riis a passé sa vie entouré de chevaux, comme le témoigne cette photo avec son fils dans les années 1980. Photo : Nelson Riis

Un simple changement de législation

L’ancien député qui vit aujourd’hui à Ottawa demande au public d'exprimer ses préoccupations et d'exiger des mesures d'Ottawa. C'est une chose non politique , a-t-il déclaré.

Trudeau a déjà dit qu'il voulait faire cela. Sa ministre de l'Agriculture a reçu les documents pour cesser cette pratique. Faisons-le! C'est un simple projet de loi qui obtiendrait le consentement unanime de la Chambre des communes. M. Riis ajoute que cela ne nécessite qu'un simple changement de législation et pourrait se faire du jour au lendemain.

Nelson Riis note que l'auteure-compositrice-interprète Jann Arden, qui a été une opposante virulente à l'exportation de chevaux vivants, a créé une pétition électronique qui a recueilli plus de 20 000 signatures.

En 2020, elle a assisté à une manifestation à Calgary contre la pratique des chevaux vivants transportés par avion au Japon, disant à CBC qu'elle espère faire la lumière sur une industrie qui opère dans l'ombre.

L’artiste dit n’avoir pas encore rencontré quelqu'un qui n'est pas dégoûté en regardant ces chevaux exportés pour être abattus au Japon, dans de telles conditions .

Statu quo pour l’instant du côté d’Ottawa

Par courriel, le ministère de l’Agriculture déclare qu’un engagement à interdire le transport des chevaux destinés à l'abattage a été inclus dans la lettre de mandat qu’a reçue la ministre Bibeau du premier ministre et que le gouvernement du Canada envisage actuellement différentes approches pour respecter cet engagement .

La déclaration écrite mentionne des discussions initiales avec des intervenants clés du secteur agricole et qu’Ottawa a l'intention de les mobiliser de façon ciblée [...] Cependant, jusqu'à ce qu'une interdiction d'exportation de chevaux soit promulguée, l'Agence canadienne d'inspection des aliments continuera d'appliquer la Loi sur la santé des animaux et son règlement d'application et de vérifier que les chevaux sont aptes à voyager et seront transportés sans cruauté .

Le site web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments  (Nouvelle fenêtre) , mis à jour en mai 2021, indique que la viande de cheval est exportée vers le Japon et d'autres pays à partir d'installations agréées. L'agence fournit les services d'inspection requis pour l'abattage des chevaux comme pour les autres animaux destinés à l'alimentation .

D'après des informations de Marcella Bernardo