Il y a 25 ans, la région se mobilisait pour aider les sinistrés du verglas

Une vaste opération de collecte et de livraison de bois de chauffage avait notamment été organisée par la MRC de La Vallée-de-l’Or. Sous la coordination d’Yvon Frenette, alors conseiller municipal à Val-d’Or et président du comité forêt de la MRC, cette opération avait permis d’expédier plus d’une quarantaine de camions-remorques dans les zones privées d’électricité.

Le directeur général de la MRC, Louis Bourget, recevait des appels des MRC du sud nous demandant si on avait du bois puisque nous sommes une région forestière. Il a communiqué avec moi et on s’est demandé : qu’est-ce qu’on fait? se souvient M. Frenette.

Yvon Frenette a été le coordonnateur de l'opération de collecte et de livraison de bois de chauffage organisée par la MRC de La Vallée-de-l'Or il y a un quart de siècle. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Grâce à la collaboration des municipalités, des compagnies de transport, des compagnies forestières, de quelque 80 bénévoles et des employés de la MRC, le stationnement de la Place Hammond à Val-d’Or s’est transformé en grand chantier pendant près d’une semaine, du 11 au 16 janvier 1998.

« On appelait les compagnies de transport et la réponse était oui. Elles venaient nous porter des remorques. Les médias nous avaient beaucoup aidés à passer le message. Les gens qui avaient du bois chez eux venaient nous le porter. » — Une citation de Yvon Frenette

Des compagnies forestières venaient aussi porter du bois en longueur. Elles déposaient ça par terre et les bénévoles, avec des scies à chaîne, coupaient ça en bûches et les mettaient dans les remorques, ajoute M. Frenette. Quand une remorque était pleine, on l’expédiait dans les endroits qui en avaient le plus besoin, selon ce que nous indiquaient la Sécurité civile et la SQ.

Du 11 au 16 janvier 1998, le stationnement de la Place Hammond à Val-d’Or avait été transformé en grand chantier. Photo : Gracieuseté - MRC de La Vallée-de-l'Or

Du bénévolat très intense

Le bois de chauffage de l’Abitibi-Témiscamingue s’est finalement retrouvé à Saint-Jean-sur-Richelieu, Venise-en-Québec, Hudson, Rougemont, Granby, Vaudreuil-Dorion, Saint-Polycarpe, Carignan, Belœil, Chambly, Mont-Saint-Grégoire, Farnham, Saint-Hyacinthe, Saint-Athanase et Iberville.

Des dons en argent qui totalisaient 1165 $ ont aussi permis d’acheter et de livrer des denrées alimentaires.

Yvon Frenette garde le souvenir d’une semaine intense de bénévolat et d’entraide. On pouvait travailler de 6 h à 22 h , souligne-t-il.