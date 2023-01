Comment recevoir les prestations anti-inflation du gouvernement en Alberta?

Le gouvernement provincial a détaillé, lundi, la manière dont les Albertains pourront demander et recevoir les prestations de 100 $ par mois sur six mois annoncées par la première ministre Danielle Smith en novembre .

Les parents ou tuteurs d’enfants mineurs et les aînés qui habitent dans un ménage dont le revenu est inférieur à 180 000 $ par année pourront demander cette prestation sur un portail gouvernemental en ligne dès le 18 janvier. Ils devront toutefois au préalable avoir créé un compte MyAlberta , vérifié par envoi postal.

Pour ceux qui reçoivent de l’aide sociale, l’allocation pour personnes lourdement handicapées (AISH), l’allocation pour personnes ayant un trouble de développement (PDD) ou la prestation albertaine pour aînés, le premier paiement sera automatiquement versé le 31 janvier.

Les familles d'accueil ou les personnes qui accueillent des enfants de leur parenté n’auront pas besoin d’en faire la demande non plus.

Ces mesures sont cumulatives, c'est-à-dire que si une personne remplit plusieurs critères, elle sera admissible à plusieurs prestations additionnées. Par exemple, si une famille a deux enfants, elle recevra deux prestations par versement.

Comment faire la demande des prestations anti-inflation en ligne? Créer un compte MyAlberta Digital ID  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) Vous devez avoir en main votre permis de conduire albertain ou votre carte d'identité.

Le gouvernement vous enverra par la poste une lettre comprenant un code de vérification que vous devrez fournir en ligne. Cela pourrait prendre quelques jours. Dès le 18 janvier, vous pouvez remplir une demande pour recevoir les prestations. Vous devez avoir en main votre numéro d’assurance sociale et vos informations bancaires.

Vous devrez confirmer votre âge et que vous habitez en Alberta.

Vous devrez attester que le revenu de votre ménage ne dépasse pas 180 000 $.

Les personnes qui ne sont pas en mesure de faire une demande en ligne peuvent également faire une demande en personne dans les bureaux d'Alberta Supports ou auprès d'un comptoir de service gouvernemental lorsque le portail ouvrira le 18 janvier.

Le gouvernement ne s'est pas avancé sur une date précise où commenceront les versements, mais par voie de communiqué, il affirme qu' une fois le processus de demande complété, la plupart des Albertains recevront des paiements d’ici la fin du mois. Le moment exact peut varier selon les cas.

Pour les parents séparés ou divorcés, les deux parents devront remplir une demande en ligne, et le gouvernement versera la moitié du paiement à chaque parent. Les deux parents recevront 50 $ par mois pour six mois , a expliqué le ministre de l’Abordabilité et des Services publics, Matt Jones.

Des doutes sur la fiabilité du portail gouvernemental

De son côté, l’opposition néo-démocrate doute que le portail fonctionne du premier coup.

Le député de Calgary-Bhullar-McCall, Irfan Sabir, espère sincèrement que le portail du Parti conservateur uni (PCU) fonctionne correctement et que les Albertains puissent l'utiliser facilement , mais selon lui rien dans leur bilan ne laisse supposer que ce sera le cas .

Il ajoute que l'historique conservateur uni pour le développement de ces outils en ligne a été une succession d’échecs .

Même du côté gouvernemental, les ministres responsables du dossier ne semblent pas convaincus de la fiabilité technique du portail.

Matt Jones prévient que comme dans tous les programmes de cette ampleur, quelques embûches sont à prévoir en cours de route tout en affirmant qu’il garantit que les versements soient faits de manière sécurisée, rapide et efficace .