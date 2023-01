Un premier bébé de l’année ukrainien dans la MRC de Beauce-Centre

Ses parents, Vladyslav et Olena Makovski, ont fui la guerre en Ukraine avec leurs jumeaux de huit ans. À l’aide d’une traductrice, la famille raconte avoir passé des moments difficiles en Pologne, alors qu’Olena était enceinte de huit mois. Ils sont finalement arrivés sains et saufs à Beauceville le 26 novembre.

Tout est calme, c'est rassurant , raconte Vladyslav. La tradition du premier bébé de l’année n’existe pas en Ukraine et les parents l’ont découverte au moment de la naissance de leur fille. Olena a tenu à remercier l’équipe médicale qui l’a accompagnée tout au long de son accouchement. Le bébé était prévu pour le 3 ou le 4 janvier. Le 1er janvier, c'était inattendu.

La petite Nicole est née le 1er janvier 2023. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Longues démarches

La famille tentait d’immigrer au Canada sans succès depuis 2019, notamment parce que leur niveau d’anglais était jugé insuffisant. L’invasion par la Russie a changé la donne et leur a permis d’entrer au pays. Ils auront finalement abouti au Québec, dans une province francophone.

« C'est pas évident, mais une chance qu'il y a des applications dans les téléphones. Mais il n'y a pas de problème, on va apprendre. » — Une citation de Vladyslav Makovski

Soudeur de profession, Vladyslav Makovski s’est rapidement trouvé un emploi dans la région. Il a dû s’adapter rapidement au système impérial. Je suis habitué de travailler en centimètres et en mètres, ici on est en pouces et en pieds. C'est ça qui était mêlant au début. Mais c'est pas grave, j'ai déjà appris. Avec la langue, ça va être la même chose.

Vladyslav Makovski tient sa fille Nicole dans ses bras aux côtés de sa femme Olena (au centre), et de la traductrice Olga Ulanova (à droite). En avant-plan, les enfants jumeaux du couple: Zlata et Yegor Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Leurs jumeaux, qui ont célébré leur huitième anniversaire la semaine dernière, ont déjà commencé l’apprentissage du français à l’école. Quand on leur demande, Zlata et Yegor comptent fièrement jusqu’à 20 sans hésitation.

Pour la suite, la priorité du couple est d’apprendre le français et de s’intégrer au maximum dans leur nouvelle communauté. Ils rêvent déjà de vivre ici, d’acheter une maison et d’être heureux dans ce pays paisible.

Avec les informations de Guylaine Bussière