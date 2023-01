Arrestation musclée à Campbellton : le policier de la GRC subira finalement un procès

Revirement de situation dans ce dossier. Lors de la dernière audience en novembre 2022 à la cour provinciale de Campbellton, la Couronne avait demandé la justice réparatrice.

Finalement, la cause du policier de la GRC ira en procès. Il devra répondre à l'accusation de voie de fait qui pèse contre lui.

L'accusation découle d'une altercation filmée par un témoin et qui avait été largement diffusée dans les médias sociaux. Sur les images de cet incident survenu en juillet 2021 à l'extérieur d'un commerce de Campbellton, on voit un policier asséner plusieurs coups de poings à un autre homme, retenu au sol par un troisième individu.

Pierrick Caron plaide non coupable

En cour provinciale aujourd'hui, Renée Roy, l'avocate du policier, a décliné l'offre de la procureure de la Couronne Karen Lee de participer au programme de justice réparatrice.

Me Roy a alors annoncé que son client plaidait non coupable et qu'il était prêt à aller en procès. Celui-ci pourrait nécessiter entre quatre et cinq jours selon les avocates.

Mais ce procès ne pourra être présidé par la juge Joanne Durette en raison d'un conflit d'intérêt. Parce qu'il n'y a plus de juge en poste en permanence à Campbellton, une autre audience aura lieu le 25 janvier pour trouver un juge et déterminer la date de procès.

