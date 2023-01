Congés forcés à la scierie de Saint-Elzéar-de-Bonaventure

La direction indique que les deux quarts de travail du département de sciage sont à l’arrêt à la suite d’un feu d'origine électrique qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi.

Aucune production n'était en cours à l'usine lors du sinistre qui n’a fait aucun blessé.

Les opérations forestières ainsi que le rabotage et le séchage du bois se poursuivent.

Le nouveau directeur général de la scierie et de l'Association coopérative forestière Saint-Elzéar, Christian Bourdages, qui entrait en poste lundi, soit à peine quatre jours après l’incendie, explique que l’ensemble du bâtiment n’a pas été vraiment touché.

C’est, selon lui, surtout les installations électriques qui ont été endommagées par le feu. Il va sûrement y avoir des surprises pour ce qui est des panneaux et des moteurs électriques , commente le DG .

L’évaluation des dégâts est toujours en cours. Des experts sont en route afin d'évaluer les dommages électriques causés par le brasier.

La direction indique vouloir réparer les dégâts et remettre le sciage en fonction rapidement.

Les employés seront ramenés au travail dès que l’entreprise aura l'assurance qu'il est possible de le faire de façon adéquate et sécuritaire. Il pourrait toutefois s'agir d'une question de semaines avant que tous les employés concernés puissent rentrer au travail.

Un seul employeur important

La scierie, la plus vieille coopérative forestière du Québec, est l’unique employeur de Saint-Elzéar-de-Bonaventure.

La coopérative forestière de Saint-Elzéar existe depuis 1944 (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

La mairesse du village, Paquerette Poirier, s’inquiète pour les familles des travailleurs mis en chômage. C’est tranquille dans le village! J’espère pour eux que ce ne sera pas long. De perdre leur salaire, d’être en arrêt de travail, même pour deux ou trois semaines, on sait que les fêtes, ça coûte toujours cher. C’est triste pour eux , commente Mme Poirier.

La mairesse observe que l’incendie a été assez important pour nécessiter l’intervention des pompiers de New Carlisle, Bonaventure et Saint-Siméon. Une rencontre est prévue la semaine prochaine entre la Municipalité et la nouvelle direction de l’usine.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois