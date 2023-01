Voici les 10 biographies les plus vendues en 2022

Les ventes de biographies ont connu une forte hausse au cours de l’automne 2022. La sortie de deux livres relatant des souvenirs de personnalités du milieu sportif a contribué à cet essor. On en profite pour dresser la liste des biographies les plus vendues l'an dernier.

En novembre, alors que les ventes de livres étaient généralement en baisse par rapport à celles au même mois en 2021, les ventes de biographies ont connu une croissance de 55,6 %. Cette popularité a commencé à se faire sentir en octobre, où l'on a enregistré une augmentation des ventes de 25,3 % par rapport à celles de l’année précédente.

Les livres de Pierre Gervais et de Claude Raymond sortis en novembre 2022 sont notamment responsables du fait que les biographies étaient les livres plus vendus en octobre et en novembre. D’ailleurs, ces deux titres figurent dans le palmarès des biographies les plus vendues de l’année.

Des récits de plusieurs autres personnalités sont sortis l'automne dernier, comme l’autobiographie de Stéphane Rousseau, et ont aussi contribué au bond spectaculaire des ventes des biographies, selon le classement Gaspard de la Société de gestion de la Banque de titres de langue française (BTLF). « Effectivement, c’est le propre du genre de s’attacher une personnalité connue. Ou bien à un sujet dans l’air du temps », explique-t-on du côté de la BTLF.

Voici donc la liste des 10 biographies les plus vendues du 1er janvier au 11 décembre 2022.

1- Pierre Gervais : au cœur du vestiaire, de Mathias Brunet

Page couverture du livre « Pierre Gervais : au cœur du vestiaire », de Mathias Brunet Photo : Ovation médias

Les souvenirs et révélations de celui qui a été gérant de l’équipement du Canadien de Montréal pendant plus de 30 ans ont gagné la faveur du public.

2. Famille royale, de Stéphane Rousseau

Voici la page couverture du livre « Famille royale », de Stéphane Rousseau Photo : KO Éditions

Dans cette autobiographie, l’humoriste, comédien et peintre dévoile des moments loufoques et touchants de sa vie. Il y raconte notamment avoir passé tous ses étés, de sa jeune enfance jusqu’à la fin de son adolescence, dans un camp de nudistes.

3. Gallant : confessions d'un tueur à gages, de Félix Séguin et Éric Thibault

Voici la page couverture du livre « Gallant : confessions d'un tueur à gages », de Félix Séguin et Éric Thibault Photo : Les éditions du journal

Les deux journalistes racontent la vie de Gérald Gallant, un tueur à gages qui a fait 28 victimes. Publié en mars 2015 et maintenant épuisé, le livre a connu une seconde vie après la sortie du film qui en a été tiré : Confessions, réalisé par Luc Picard, qui y tient aussi le rôle du tueur.

4. La vraie nature : au chalet pour Noël, de Martin Boisclair, Jean-Philippe Dion et Martin Grenier

Voici la page couverture du livre « La vraie nature : au chalet pour Noël », de Martin Boisclair, Jean-Philippe Dion et Martin Grenier Photo : VLB éditeur

Ce livre n’est pas vraiment une biographie. Il s’agit plutôt des souvenirs de Noël des auteurs ainsi que des personnes invitées lors de la quatrième saison de l’émission La vraie nature, diffusée sur les ondes de TVA.

À écouter : Les traditions du temps des Fêtes

5. Déboussolé, d’Yves P. Pelletier

Voici la page couverture du livre « Déboussolé », d’Yves P. Pelletier Photo : VLB éditeur

Après avoir signé plusieurs bandes dessinées, l’ancien membre de RBO s’est lancé dans le récit de sa jeunesse.

6. Jean Leloup : des grands instants de lucidité, d’Olivier Boisvert-Magnen

Voici la page couverture du livre « Jean Leloup : des grands instants de lucidité », d’Olivier Boisvert-Magnen Photo : Éditions Les malins

L’auteur et journaliste Olivier Boisvert-Magnen décrit son livre comme une musicographie plutôt qu’une biographie, car il est entièrement consacré à l'œuvre musicale de Jean Leloup.

7. Federer : le maître du jeu, de Christopher Clarey

Voici la page couverture du livre « Federer : le maître du jeu », de Christopher Clarey Photo : Flammarion Québec

Parue en anglais en 2021, cette biographie du joueur de tennis suisse Roger Federer est sortie en français en mai 2022 et a été écrite par Christopher Clarey, un correspondant du New York Times. Federer a pris sa retraite en septembre 2022.

8. Guy Lafleur : la légende, de Pierre-Yvon Pelletier

Voici la page couverture du livre « Guy Lafleur : la légende », de Pierre-Yvon Pelletier Photo : Les Éditions de l'Homme

Ce livre de l’ancien photographe sportif du Journal de Montréal, qui a pratiqué son métier pendant 33 ans, est sorti en juin 2022, quelques semaines après la mort de Guy Lafleur, survenue le 22 avril 2022.

9. Brisée : l'histoire inspirante de Maman Caféine, de son passé marquant à sa guérison, de Julie Therrien et Marie-Ève Piché

Couverture du livre « Brisée : l'histoire inspirante de Maman Caféine, de son passé marquant à sa guérison », de Julie Therrien et Marie-Ève Piché Photo : P.Patrico éditions

Maman de cinq enfants, Marie-Ève Piché a fondé le blogue Maman Caféine et est très populaire sur les réseaux sociaux. Dans ce livre, elle raconte les abus sexuels et la violence conjugale dont elle a été victime, en plus de parler de l’anorexie dont elle a souffert.

10. Frenchie : l'histoire de Claude Raymond, de Claude Raymond et Marc Robitaille

La page couverture du livre « Frenchie : l'histoire de Claude Raymond », de Claude Raymond et Marc Robitaille Photo : Hurturbise

Ce livre retrace la vie de Claude Raymond, joueur dans la Ligue majeure de baseball pendant 13 ans.

Outre les biographies nommées dans cette liste, les livres suivants font partie du palmarès de l’automne : Marc Laurendeau : du rire cynique au regard journalistique, de Marc Laurendeau et Pierre Huet; Shirley Théroux : née pour chanter, de Caroline St-Hilaire; Signes vitaux : les expériences les plus marquantes de 30 infirmières et infirmiers, de Marie-Andrée Fallu; Céline Dion, la vraie histoire : les secrets d'une idole fragile, de Laurence Pieau et Hervé Tropéa; et Ce que je n'ai jamais raconté : vingt-cinq ans au palais de justice, d’Isabelle Richer.

Le livre de Mariana Mazza, Montréal-Nord, n’y figure pas, car la maison d’édition ne l’a pas catégorisé comme une autobiographie, mais comme une fiction.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez des récits? Envoyez-nous vos textes inédits d'ici le 28 février 2023!