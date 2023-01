Trois blessés dans Lanaudière après une collision entre une auto et une dépanneuse

Un accident entre un véhicule et une dépanneuse s'est produit lundi avant-midi à Sainte-Mélanie, dans la région de Lanaudière. Les personnes à bord de la voiture ont été grièvement blessées, dont le conducteur qui se trouve dans un état critique.

La collision a eu lieu vers 11 h sur la route 348, à l'angle du rang Kildare.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur de la voiture aurait fait son arrêt obligatoire sur le rang Kildare.

Mais il semble que l'automobile se soit engagée sur la route sans s'assurer de l'absence totale de danger pour éviter un impact , a précisé la sergente de la SQ Éloïse Cossette.

Le camion adapté pour remorquer des véhicules qui circulait sur la route 348 n'a pas pu éviter la collision. Le conducteur de la dépanneuse a subi des blessures légères et il a été transporté à l'hôpital.

Dans la voiture, des pinces de désincarcération ont été nécessaires pour sortir le conducteur et sa passagère, tous les deux dans la vingtaine. La femme a été blessée sérieusement et transportée à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

À l'arrivée des secours, l'homme derrière le volant était inconscient. Il a aussi été conduit dans un centre hospitalier et son état de santé est jugé critique.