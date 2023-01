Voyage Manitoba lance une nouvelle campagne pour promouvoir « le cœur du pays »

Avec le slogan « Le cœur du Canada vous appelle » et une nouvelle campagne de marketing, Voyage Manitoba compte attirer davantage de touristes au Manitoba dans les années à venir.

Lors d'une conférence de presse lundi, la société d'État chargée de promouvoir le tourisme dans la province a dévoilé un nouveau message avec lequel elle souhaite évoquer ce que les gens ressentent lorsqu'ils voyagent dans la province, plutôt que d'énoncer des endroits spécifiques.

Cette nouvelle image de marque nous donne l'occasion de présenter le Manitoba comme un endroit qui répond à l'appel du cœur , affirme le vice-président du marketing à Voyage Manitoba, Cody Chomiak.

« Si la COVID-19 nous a appris quelque chose, c'est que notre cour arrière est spectaculaire, et que le moment est venu de le partager avec le monde entier. » — Une citation de Cody Chomiak, vice-président du marketing à Voyage Manitoba

La nouvelle campagne marketing et le nouveau slogan ont été simultanément lancés en français et en anglais.

La première ministre Heather Stefanson reconnaît que les entreprises touristiques ont été parmi les premières à fermer et les dernières à ouvrir en raison des restrictions sanitaires .

Elle espère que cette campagne donnera un nouveau souffle à l'industrie et permettra d'accueillir une nouvelle clientèle.

Avec l'ouverture officielle de The Leaf au parc Assiniboine, le Manitoba possède des attractions et offre des expériences touristiques qui peuvent attirer un public international, national et local.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En 2019, l'industrie touristique a généré 1,6 milliard de dollars au Manitoba. Ce chiffre a chuté pendant la pandémie.

Voyage Manitoba vise à ce que le secteur touristique manitobain engrange à nouveau 1,6 milliard de dollars par année d'ici 2024. L'organisme souhaite voir les recettes grimper à 2,5 milliards de dollars par an d'ici 2030.