Le procès des meneurs de la manifestation de Coutts prévu en 2024

Le procès du conseiller municipal de Fort Macleod, Marco Van Huigenbos, et de deux autres personnes accusées de méfait en lien avec les manifestations contre les mesures sanitaires à Coutts, en Alberta, commencera le 2 avril 2024.

Il doit durer trois semaines et se déroulera devant un jury à Lethbridge.

Les trois hommes sont accusés d'avoir organisé la manifestation de Coutts l'an dernier et d'avoir participé au blocage de l’accès du poste frontalier qui s’en est suivi.

Marco Van Huigenbos, 32 ans, fait face à une accusation de méfait de plus de 5000 $, tout comme Alex Van Herk, 53 ans, et George Janzen, 43 ans.

Au mois de mars, M. Van Huigenbos a été réprimandé pour ce que le maire de Fort Macleod, Brent Feyter, a qualifié de comportement inacceptable .

Dans une lettre publiée sur le site Internet de la Ville, M. Feyter a exprimé ses graves inquiétudes concernant le rôle du conseiller municipal dans l’organisation du blocage.

Le blocage de l’accès au point de passage très fréquenté de Coutts a commencé le 29 janvier et s'est terminé le 15 février après qu’une intervention policière eut entraîné plus d'une douzaine d'arrestations et abouti à la saisie d'une cache d'armes, de munitions et de gilets pare-balles.

Interrogé après cette opération de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), M. Van Huigenbos a affirmé à CBC News que la manifestation avait été infiltrée par des personnes extrémistes et assuré que les autres manifestants avaient décidé de quitter paisiblement Coutts et de retourner dans [leurs] familles .

Dans son témoignage recueilli en novembre dans le cadre des auditions de l'enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence, il a déclaré à la commission Rouleau qu'il estimait que la découverte d'armes avait entaché le mouvement.

Pour moi, il est devenu évident que chaque objectif que nous cherchions à atteindre n'était plus possible et que notre message avait été perdu , a-t-il témoigné.

Abandon des charges contre trois hommes

Initialement, la GRC a porté des accusations contre 14 personnes.

Quatre d’entre elles, Chris Carbert, Chris Lysak, Anthony Olienick et Jerry Morin, font face aux infractions les plus graves, soit le complot en vue d'assassiner des agents de la police fédérale.

Depuis lors, les procureurs ont abandonné les charges retenues contre Luke Berk, 63 ans, Johnson Law, 40 ans, et Janx Zaremba, 19 ans, qui faisaient face à des délits de méfait et de possession d'armes.

Les quatre hommes accusés d'avoir comploté pour assassiner des policiers seront jugés au mois de juin.

Des documents judiciaires non scellés montrent que la GRC a fait usage d'une méthode d'infiltration et d'une écoute électronique pour justifier l'exécution de mandats de perquisition et le dépôt d'accusations.

La police fédérale était convaincue que les accusés stockaient des armes pour s'armer et armer d'autres personnes en vue d'un affrontement avec la police.

