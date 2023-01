Carrefour 40-55 : une priorité pour la Chambre de commerce en 2023

La filière batterie, le parc industriel Carrefour 40-55, l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre : voilà les dossiers sur lesquels la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières va principalement se concentrer en 2023.

Son président, Patrick Massicotte, estime que tous les acteurs de la région doivent se mobiliser derrière le projet d'agrandissement du Carrefour 40-55.

Il faut que Trois-Rivières soit capable de se positionner avec Bécancour et Shawinigan dans ce dossier-là. Il faut se réunir pour faire en sorte que ce projet soit un succès , a expliqué Patrick Massicotte, en entrevue à l’émission Toujours le matin, lundi.

Le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche a affirmé la semaine dernière vouloir présenter la nouvelle mouture du projet d'expansion du Carrefour 40-55 devant l’organisme qui regroupe les gens d'affaires de la région. Le principal intéressé veut se donner du temps pour bien mesurer les nouvelles données, mais rappelle qu’en 2023, n’importe quel projet doit avoir une conscience environnementale.

Le développement durable doit faire partie de nos projets. C’est inévitable , ajoute-t-il.

Quant aux problèmes d'inflation, d’une récession possible et de pénurie de main-d'œuvre, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières assure que des comités sectoriels travailleront ce mois-ci à trouver des solutions concrètes pour aider les entreprises.