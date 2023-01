Des leaders chrétiens de Toronto demandent à John Tory d’ouvrir plus de refuges

La période des fêtes est peut-être terminée, mais pour 155 représentants d’églises chrétiennes de Toronto, la compassion envers les personnes est plus que jamais nécessaire. Ils ont déposé la semaine dernière une lettre au bureau du maire pour lui demander d’ouvrir plus de refuges et invité les Torontois à appuyer cette demande.

Un sans-abri est mort de froid le soir de Noël et un autre samedi, dans l’incendie de son abri.

La révérende Alexa Gilmor, qui est aussi la directrice nationale de l’organisme The Stone Soup Network, se désole du problème du sans-abrisme à Toronto.

On voit un schéma qui se répète, qui n’est pas nouveau, de gens qui meurent dehors en hiver , explique-t-elle.

Une réalité qui l’a une nouvelle fois frappé pendant les fêtes.

Nous étions dehors la veille de Noël avec ma fille adolescente, en train de donner des vêtements d’hiver. Il y avait un homme avec des souliers de course, une veste légère, les jambes nues qui était à peine capable de parler tellement il avait froid , raconte-t-elle.

Il voulait savoir comment se rendre au centre de réchauffement [d’urgence]. On l’a accompagné, mais pour finir par se faire dire à 22 h que le centre était plein , explique-t-elle.

« L’individu a passé la porte et s’est assis sur carré de ciment [dans le centre de réchauffement] et s’est exclamé "regardez, il y a de la place ici". » — Une citation de Alexa Gilmor, directrice nationale de l’organisme The Stone Soup Network

Elle reconnaît que le personnel sur place faisait de son mieux et était visiblement débordé.

Selon les derniers chiffres de la Ville, une moyenne de 168 personnes par jour n’a pas pu utiliser les refuges et a dû dormir dehors en novembre.

Ce nombre est sous-évalué, nous pensons, parce qu’il y a des dizaines de nos amis qui ne prennent même plus la peine d’essayer , explique-t-elle.

Pour la révérende, la solution passe par le maire et une décision de la Ville pour ouvrir plus d’espaces.

Il faut ouvrir des centres pour se réchauffer dans tout le Grand Toronto et augmenter leur nombre. Également, les garder ouverts 24 heures sur 24. On veut aussi que les refuges actuels restent ouverts, dont les cinq hôtels refuges qui doivent fermer en 2023 , demande Alexa Gilmor.

Elle affirme que plus de 2700 places supplémentaires seraient nécessaires. Elle ajoute que la Ville a l’expérience requise et que par le passé elle a déjà collaboré en ce sens avec des organismes à but non lucratif, dont les églises.

Elle demande aussi que la Ville cesse le démantèlement des campements.

La Ville dit se concentrer sur le long terme

Par courriel, la Ville explique qu’elle vise en premier lieu à régler le problème de l’accès au logement.

Elle rappelle que dans son plan hivernal présenté en novembre dernier prévoit 1000 places supplémentaires dans des refuges et dans des logements abordables, notamment.

Dans l’immédiat, 105 lits additionnels ont été identifiés et devraient être ajoutés dans les prochaines semaines.

D’autre part, la Ville de Toronto indique qu’elle a déjà ouvert 132 nouveaux espaces dans les refuges conformément à son plan.

Depuis lundi, The Stone Soup Network propose aux résidents de Toronto de signer une pétition en ligne destinée au maire pour appuyer la demande des leaders religieux.

Avec les informations de CBC News