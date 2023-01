Une nouvelle formation pour aider la police à mieux gérer les cas d’agression sexuelle

Cette nouveauté mise sur le traitement des victimes avec sensibilité. La formation de trois heures est offerte en ligne sous forme de capsules vidéo portant sur différents crimes, tels le trafic humain, une agression sexuelle subie par un enfant et les traumatismes sexuels vécus par un survivant de pensionnat autochtone.

Selon les créatrices, ce genre d'éducation devrait être obligatoire pour tous les agents.

En mes 20 ans de carrière comme policière, je crois que nous avons probablement causé plus de tort que de bien dans le passé , croit Alana Morrison, sergente-détective au service de police de la Nation Nishnawbe Aski.

Alana Morrison est aussi directrice du programme de soutien à la suite d'une agression sexuelle du Service de police de la Nation Nishnawbe Aski. Photo : CBC/Logan Turner

Ces cours servent à combler les lacunes en matière de mise en application des connaissances, affirme la sergente-cheffe et détective pour la Police provinciale de l’Ontario et directrice de l’unité de soutien aux victimes dans le Nord-Ouest de la province, Dayna Wellock.

Le vide, c’est : à quoi ressemblent les traumatismes lorsque vous interviewez une victime d’agression sexuelle ou d’un autre crime violent ? , explique-t-elle.

« L’idée de la formation est d’offrir aux agents quelque chose de tangible, de très bons exemples à suivre et une compréhension de ce qu’est une déclaration qui tient compte des traumatismes. » — Une citation de Dayna Wellock, sergente-cheffe et détective pour la Police provinciale de l’Ontario

Les femmes victimes ressentent souvent un manque de sensibilité, une lassitude en matière d’enquête et de suivi de la police et se font poser des questions accusatoires, selon une étude publiée en 2022 dans le Journal of Interpersonal Violence.

Les auteurs en sont venus à ces conclusions en analysant les cas de 23 femmes ayant porté plainte aux autorités à la suite d’une agression sexuelle.

Appliquer la théorie

La psychologue clinicienne et membre de l’Ordre du Canada, Dre Lori Haskell, offre des formations sur les traumatismes aux corps policiers depuis plusieurs années. Selon elle, il faut s’assurer de bien comprendre leurs effets sur la réaction d’une victime.

C’est de savoir comment la mémoire, l’attention, la cognition et le comportement changent lorsqu’ils sont exposés à des expériences qui posent une menace, qui sont stressantes ou traumatisantes , indique-t-elle.

La psychologue poursuit en expliquant que dans de telles circonstances vous vous concentrez sur ce qui est essentiel à votre survie et non les détails comme ce que portait quelqu’un ou la couleur de la salle.

C’est pourquoi il est important pour les policiers de laisser du temps aux victimes pour se souvenir de l’événement, plutôt que de presser le dossier ou d’interrompre.

« Tout repose sur la façon dont vous posez des questions et ce que vous posez comme question. Essayez-vous de les déstabiliser, de perturber leur histoire ou essayez-vous de mieux comprendre quelque chose? » — Une citation de Dre Lori Haskell, psychologue clinicienne

Des agents non formés s’occupent d’obtenir la déclaration de la victime et, malheureusement, j’ai l’impression que nous avons peut-être ajoutée au lot de problèmes que vivent déjà les survivants , estime Mme Morrison.

Quelle est la norme en Ontario ?

Un porte-parole du Collège de police de l’Ontario a indiqué dans une déclaration écrite que l’école offre des formations misant sur l’importance de tenir compte des traumatismes aux nouveaux agents de même qu’aux autres sur le terrain.

Ceci comprend un cours de 90 minutes sur le sujet pour les policiers recrus.

Joe Coutu, le directeur des relations gouvernementales et des communications de l’Association des chefs de police de l’Ontario, ajoute qu’il existe aussi d’autres programmes créés par des agents pour des agents.

Cependant, il reconnaît qu’il faut offrir davantage de formations de qualité, et ce, sur une base régulière.

La nouvelle formation sur la gestion des cas d'agression sexuelle sera mise en ligne sur la plateforme de l'Alliance de formation vidéo de la police ontarienne d'ici fin janvier.

Avec les informations de Logan Turner de CBC