Le redoux complique les activités hivernales au Québec

Dans la région de Québec, par exemple, il y a une dizaine de centimètres de neige au sol, alors que la normale se situe entre 30 et 50 centimètres.

Avoir aussi peu de neige au sol début janvier, c'est un événement qui revient environ une fois aux cinq ans. Ça veut dire que 80 % du temps, on a plus de neige au sol que ça , observe le météorologue d'Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

Vue d'une piste de ski à partir d'un remonte-pentes. (Archives) Photo : Radio-Canada

Moins de pistes

Cette situation affecte l’ouverture de bien des pistes dans les stations de ski.

Plusieurs stations de ski, surtout les stations qui sont au sud du fleuve, ont vraiment perdu presque 75 % de leur domaine skiable. À travers le Québec, tout dépendant des régions, on est à environ 50 % du domaine skiable ouvert , affirme la directrice des communications et du marketing de l’Association des stations de ski du Québec, Josée Cusson.

Les conditions sont aussi difficiles pour bien des centres de ski de fond.

La situation est différente d’un centre à l’autre, mais grosso modo, au nord du fleuve, la situation est presque normale, mais au sud, ils en arrachent. Nous avons dû annuler une compétition en Estrie la semaine dernière. En Beauce, les pics des bâtons touchent le sol , constate le directeur général de l’organisme Ski de fond Québec, Claude-Alexandre Carpentier.

Des personnes font la file pour glisser au Village vacances Valcartier. (Archives) Photo : Radio-Canada

Au Village vacances

Au Village Vacances Valcartier, 18 glissades sur 24 sont ouvertes, ce qui correspond à un retard d'environ deux semaines par rapport à l’habitude. Le secteur de l'Himalaya devrait être ouvert à la mi-janvier. L'achalandage est comparable à celui de l'an dernier, selon la direction.

Je travaille au Village vacances depuis quatre ans et auparavant, j’étais dans le domaine du ski. C’est assurément une des premières fois que les pistes et l’hôtel de glace sont prêts aussi tard , mentionne la directrice principale, ventes, communications, marketing, Sandra Nadeau.

Une suite de l'Hôtel de Glace. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

L’hôtel de glace a ouvert ses portes le 3 janvier, après le temps des Fêtes. Le redoux du début janvier a aussi forcé sa fermeture durant deux jours. L’hôtel a reçu 5000 visiteurs de moins qu’à l’habitude durant les Fêtes.

Mois de décembre très doux

Le mois de décembre dernier est l'un des plus doux jamais enregistrés à Québec.

Juste à regarder le mois de décembre, on a eu une température de 4,8 degrés au-dessus de la normale. Il s'agit du 4e mois de décembre le plus doux depuis que la station de Québec compile les données en 1943 , relate Jean-Philippe Bégin.

Des canons à neige sur le bord d'une piste de ski. (Archives) Photo : Facebook/Ski Cape Smokey

Les températures plus clémentes ont fait fondre la neige, mais ont aussi nuit à la production de neige artificielle.

De plus en plus, les nouvelles technologies permettent aux stations de fabriquer de la neige à des températures de -2 degrés, mais on a quand même plusieurs artilleries de première ou de deuxième génération. Elles demandent du -7, du -9 degrés, pour pouvoir fabriquer de la neige , explique Josée Cusson.

Le directeur général de Ski de fond Québec croit tout de même qu’une partie de la solution devra passer par l’ajout de canons à neige dans les centres de la province.

Un canon à neige peut coûter entre 85 000 $ et 100 000 $. Il en faudrait plusieurs par centre de ski. Nous avons sensibilisé le gouvernement du Québec et sommes en train de faire des études. Nous souhaitons leur demander d’investir , affirme Claude-Alexandre Carpentier.

Saison encore jeune

La période la plus importante pour les stations de ski, c'est janvier et février. Ça représente entre 40 et 45 % de l'achalandage global. On a besoin de températures froides et de quelques chutes de neige , souligne Josée Cusson.

Le souhait de l'Association des centres de ski du Québec risque d’être exaucé, puisqu'Environnement Canada prévoit une chute des températures au cours des prochains jours. Un système pourrait aussi causer une tempête et d’importantes chutes de neige vendredi et samedi.

La situation semble par ailleurs s’améliorer pour les patinoires extérieures de la Ville de Québec. Plusieurs ont été fermées au début du mois de janvier. Il y en a présentement 153 d’ouvertes sur 171.