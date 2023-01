Virage – Double faute : les périls du tennis de haut niveau avec Éric Bruneau 

Noovo présentera dès mardi le deuxième volet de sa série d’anthologie sportive Virage, intitulé Double faute et centré sur l’univers du tennis professionnel. Éric Bruneau y interprète un joueur de tennis dans la trentaine dont la carrière stagne, alors que Louis Morissette incarne son coach, qui tentera de faire briller l’étoile de l’athlète aux dépens de ses relations familiales.

La série réalisée par Rafaël Ouellet et écrite par Éric Bruneau, Louis Morissette et Marie-Hélène Lebeau fait suite au premier volet de Virage, qui mettait en scène une triple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste prenant sa retraite. La série était inspirée librement de la vie de l’olympienne Marianne St-Gelais.

La pression insoutenable d’un entraîneur et d’une mère

Cette fois-ci, Double faute propose un zoom sur l’univers du tennis de haut niveau, avec ses exaltations, mais aussi ses écueils, notamment les effets pervers de la quête de la performance à tout prix. Éric Bruneau y campe le rôle de Charles Rivard, joueur de tennis dans la trentaine coincé à la 187e position du classement mondial.

Il devra composer avec les attentes démesurées de Sylvain Carrier (Louis Morissette), son ancien coach dans les rangs juniors qui tente une dernière fois de propulser la carrière de l’athlète, mais aussi celles de sa mère Françoise Lavoie (Sylvie Léonard), une ancienne joueuse de tennis qui poursuit son rêve à travers son fils.

Autour de ce trio gravite une ribambelle de personnages comme Hubert Rivard (Karl Farah) et Claude Rivard (Denis Marchand), respectivement frère et père de Charles, qui ne connaissent pas grand-chose au tennis et qui préféreraient sauver l’entreprise du paternel de la faillite.

Il y aussi Julie Carrier (Véronique Beaudet), femme du coach Sylvain Carrier qui doit assumer les responsabilités familiales en l’absence de son mari, ainsi que Clara Jean-Baptiste (Audrey Roger), jeune joueuse de tennis prometteuse qui cache derrière son caractère frondeur une véritable anxiété de performance.

Un balado avec des athlètes de haut niveau pour étoffer la discussion

En même temps que la série, Noovo dévoilera un balado animé par Éric Bruneau et Louis Morissette, qui ont mené huit entretiens avec des athlètes de haut niveau et des spécialistes du milieu sportif.

La boxeuse Kim Clavel, l’ancien gardien de but du Canadien José Théodore, l’ancienne skieuse olympique Chloé Dufour-Lapointe, le footballeur Laurent Duvernay-Tardif et la joueuse de tennis Alexandra Wozniak s'expriment sur la pression, la peur et la solitude vécue par plusieurs athlètes.

Le balado sera disponible dès mardi sur iHeartRadio, à raison d’un épisode par semaine. Les huit épisodes d’une heure de Virage – Double faute, seront quant à eux diffusés à compter de mardi 20 h sur Noovo et Noovo.ca, également à raison d’un épisode par semaine.