Des jeunes filles noires sont considérées plus matures qu’elles ne le sont en réalité

Cindy Mbasu, une fille de 13 ans, a participé à une étude menée par Stella Igweamaka et Nana Appah pour le compte de l'organisme Femmes canadiennes noires en action. Elle affirme avoir été victime « d’adultisation » à plusieurs reprises, ce qui a fait avancer sa puberté et contribué à sa situation.

[Les gens] pensaient que j'avais déjà un certain niveau de maturité et cela [influençait la façon dont] ils me parlaient. Ils mettaient de côté mon âge et me voyaient comme une personne qui pouvait prendre les critiques , confie-t-elle.

« Ce biais est une forme d’injustice raciale qui est ignorée jusqu’à ce jour. » — Une citation de Cindy Mbasu

Elle raconte avoir vécu des traitements injustes à l’école notamment.

« Si j’étais en classe et je demandais d’aller aux toilettes, me considérant déjà comme une grande personne, [les enseignants] me demandaient d’attendre et d’être patiente [contrairement] à mes camarades blanches qui avaient la permission tout de suite. » — Une citation de Cindy Mbasu

C’est aussi frustrant que les gens aient une idée de moi avant même d’apprendre à me connaître. Ils me rencontrent et pensent déjà une certaine chose avant d'interagir avec moi , dit-elle.

Pendant l’étude, des jeunes filles noires ont confié avoir été réprimandées par leurs enseignants pour leurs tenues vestimentaires ou leurs coiffures alors que les élèves blanches ne l'étaient pas.

Privées d'innocence

En effet, les résultats de l'étude démontrent que les répondants considèrent les filles noires comme plus adultes que leurs homologues blanches et qu'elles sont tenues à un niveau de comportement plus élevé.

Par ailleurs, 12 % des répondants estiment que les filles noires âgées de 5 à 9 ans assument plus de responsabilités d’adultes que les filles blanches du même âge et 53 % partagent le même sentiment pour les filles de 10 à 14 ans.

Le sondage révèle aussi que 11 % des répondants considèrent les filles noires de 0 à 4 ans comme étant plus indépendantes que les filles blanches.

« À cause de ça, vous les privez de cette innocence de l'enfance, vous les privez d'être vus comme des enfants, vous les privez de pouvoir agir comme des enfants. » — Une citation de Stella Igweamaka, co-chercheuse de l’étude

Considérer les jeunes filles noires comme étant plus matures peut entraîner de nombreuses conséquences comme un niveau d’expulsion et de suspension des établissements scolaires plus élevé, déplore Stella Igweamaka.

Ceci peut aussi contribuer à une baisse de motivation et de moins bons résultats scolaires, dit-elle, en ajoutant que plusieurs effets sur la santé mentale peuvent également en découler.

Stella Igweamaka précise que même les parents peuvent pousser leurs filles à être plus adultes que la réalité en attendant par exemple qu'elles fassent davantage de tâches ménagères et qu’elles agissent de façon plus mature.

Selon elle, le racisme systémique, la misogynie, l’esclavage, le développement physique précoce et l'hypersexualisation des femmes et des filles noires seraient entre autres à l’origine de l’adultisation.

Jeanne Lehman, fondatrice de Femmes canadiennes noires en action, affirme que l’étude aidera à développer des programmes pour aider les jeunes filles noires qui font face à l’adultisation. Selon l'organisme, les solutions se trouvent entre autres dans l’éducation, la promotion de la diversité culturelle et l’augmentation des activités pour les enfants noirs.

Méthodologie : Nana Appah et Stella Igweamaka ont mené l’étude au Canada du 30 juin au 10 juillet 2022 auprès de 400 Canadiens à partir du panel en ligne Maru and Logit Group. La moitié de l’échantillon devait répondre à des questions sur leurs perceptions des jeunes filles blanches et l'autre moitié sur les jeunes filles noires. À titre indicatif seulement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait eu une marge d’erreur de +/- 5.0 points de pourcentage.

Avec les informations de Flore Tamko Mbensi et Andrea Huncar