Les stations de ski des Rocheuses plus épargnées des effets des changements climatiques

Grâce au froid et à l’altitude, les stations de ski des Rocheuses sont davantage protégées des effets des changements climatiques que celles situées en Europe, aux États-Unis ou ailleurs au Canada, estiment des experts.

Selon Daniel Scott, professeur de géographie et de gestion environnementale à l'Université de Waterloo, les saisons des stations de ski ontariennes seront par conséquent plus courtes que celles dans l’Ouest canadien.

L’intérieur de la Colombie-Britannique bénéficie d'un froid réel et fiable pour produire de la neige, mais il y a aussi déjà une quantité raisonnable de neige dans les montagnes, comme en témoignent certains cols qui deviennent parfois infranchissables , explique-t-il.

Il ajoute que les stations de ski albertaines sont dans la même situation que celles de la province voisine.

Kendra Scurfield, la directrice des communications pour la station de ski Sunshine Village à Banff, reconnaît que se situer à une altitude de plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer est une protection naturelle pour les pistes de ski.

Nous avons beaucoup de chance d’être si haut. Les effets [des changements climatiques], nous ne les avons pas vus , dit-elle.

Cependant, ce n’est pas le cas de toutes les stations de ski albertaines. Daniel Scott croit que certaines d'entre elles vont subir les effets réchauffants du vent chinook.

Par ailleurs, les stations de l’Est canadien risquent de devoir réduire leur activité.

D’ici 2050, l’Ontario, le Québec et le nord-est des États-Unis verront leurs saisons diminuer de 13 % si les émissions de gaz à effet de serre sont faibles et de 22 % si elles sont élevées, selon Daniel Scott.

Dans la plupart des régions, on constate une diminution de la durée moyenne de la saison et une augmentation des coûts d'exploitation parce qu’il faut fabriquer plus de neige , dit-il.

Dans le cas où les émissions de gaz à effet de serre seront élevées, seulement 29 stations de ski du Québec et dans les zones de haute altitude du nord-est des États-Unis auront suffisamment de neige pour rester ouvertes pendant 100 jours d'affilée, incluant la période des fêtes de fin d’année, conclut Daniel Scott.

Avec des informations de Christy Climenhaga