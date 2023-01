Récupération Brisson doit payer 25 000 $ pour des infractions environnementales

Une entreprise de Portneuf-sur-Mer a été reconnue coupable de deux infractions au Règlement sur les matières dangereuses le 1 er novembre 2022. Récupération Brisson inc. devra donc payer plus de 25 000 $ en amendes et autres frais.

Selon le ministère de l'Environnement du Québec, Récupération Brisson a entreposé des matières dangereuses résiduelles sous un abri dont le plancher ne formait pas un bassin étanche. L'entreprise a aussi omis de fermer, de manière étanche, un récipient de matières dangereuses résiduelles placé à l'extérieur , peut-on lire dans un communiqué du ministère de l'Environnement.

Les faits reprochés à cette entreprise sont survenus au mois d'août 2019.

L'entreprise a été condamnée à verser deux amendes de 7500 $ chacune. Elle doit aussi rembourser les frais et la contribution applicables, qui représentent environ 10 000 $, pour un total de 25 413 $.

Le propriétaire de l’entreprise, Patrice Brisson, n’a pas voulu commenter le dossier. Il indique avoir bien pris connaissance de la décision du ministère de l’Environnement et assure qu’il versera les montants demandés.