Blocage du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : un ex-Farfadaa plaide coupable

André Desfossés, 58 ans, était accusé de méfait de plus de 5000 $ et de complot, tout comme l'ancien chef du groupe identitaire La Meute et actuel chef des Farfadass, Steeve Charland, sa conjointe Karol Tardif, Tommy Rioux et Mario Roy, un leader anti-masque qui ne se décrit plus ainsi.

À la suite du plaidoyer de culpabilité pour méfait de M. Desfossés, la Couronne a retiré l'accusation de complot qui pesait contre lui. Il devrait connaître sa sentence en avril prochain.

Le temps d'une chanson...

Juste avant l'ouverture du procès, au palais de justice de Montréal, lundi matin, André Desfossés a précisé sa façon de penser, malgré le verdict de culpabilité.

« On l’a pas bloqué [le tunnel]. On a manifesté. C’est un droit de manifester. Peu importe l’endroit, c’est un droit. » — Une citation de André Desfossés, accusé

C’est parce que tous les jours, le tunnel est bloqué au moins une heure par jour. Le temps d’une chanson... , a-t-il plaidé.

Le soir du 13 mars 2021, des militants antimasques avaient arrêté leurs véhicules en plein milieu du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, bloquant les trois voies en direction nord.

L'un des véhicules avait fait jouer la chanson Coupe le câble, de Steeve « L'Artiss » Charland, devenue en quelque sorte l'hymne des Farfadaas pendant la pandémie.

Devant ce coup d'éclat, un automobiliste impatient était sorti de son véhicule armé d'un marteau et avait fracassé les lumières de véhicules qui bloquaient la circulation. La scène a été filmée et mise en ligne sur les réseaux sociaux.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Sans avocats

Steeve Charland, Karol Tardif, Tommy Rioux et Mario Roy se représentent seuls dans cette affaire. Lundi, le juge Jean-Jacques Gagné leur a donc longuement expliqué les règles de droit du procès, qui doit durer 10 jours.

Mario Roy s'est lui aussi exprimé en amont du procès. J’ai exercé un droit constitutionnel de manifester pour dénoncer la brutalité policière , a-t-il soutenu. Jamais je ne vais plaider coupable d’exercer mon droit citoyen de demander la protection des citoyens.

On l’a fait de façon sécuritaire, tout était planifié , a-t-il ajouté. Et même, les plans avaient été organisés par un ex-militaire qui nous avait dit comment le faire pour que ce soit sécuritaire.

Deux autres personnes avaient été accusées dans cette affaire : Patrick Dupuis a plaidé coupable en novembre 2021, écopant de 45 jours de prison discontinue, alors que Michel Jr Deshaies est décédé durant l’été.

Avec les informations d’Elyse Allard