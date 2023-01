Les coureurs de tous niveaux sont invités à participer à une course « lumineuse » nocturne pour marquer le décompte d'un an avant les Jeux du Québec qui se tiendront à Sherbrooke en 2024.

La course se déroulera le soir du 25 février, en plein Carnaval de Sherbrooke. Trois parcours balisés par des lumières colorées dans le réseau de pistes cyclables de la Ville sont proposés : 10 km, 6 km et 1,5 km. Les courses se termineront au lac des Nations.

On s'est associé avec le Carnaval de Sherbrooke parce qu'on voulait que les gens, lorsqu'ils terminent la course, puissent rester au parc Jacques-Cartier et participent au Carnaval , explique le directeur général des Jeux du Québec - Sherbrooke, Jocelyn Proulx.

Le comité organisateur voulait organiser un événement festif pour souligner cette dernière ligne droite avant le début des Jeux, tout en encourageant les saines habitudes de vie. On cherchait un événement qui serait rassembleur, qui en ferait la promotion , ajoute Jocelyn Proulx, tout en précisant que l'événement est gratuit.

« On ne veut pas que ce soit une course compétitive, mais une course participative. On veut inciter les gens à venir s'amuser. On voulait que ce soit gratuit [...] pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à la participation. » — Une citation de Jocelyn Proulx, directeur général des Jeux du Québec - Sherbrooke

L'inscription n'est pas obligatoire, mais suggérée, souligne le directeur général. Elle se fait en ligne sur le site web des Jeux du Québec. Il y a juste une limite concernant les tuques avec lumière DEL qu'on va distribuer aux [250 premières personnes inscrites], et tous les enfants auront des bâtons lumineux. Mais il n'y a pas de limite [de coureurs]. On peut recevoir plusieurs centaines de personnes!