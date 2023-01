La démarche de regroupement à Shippagan n'a pas été de tout repos.

Le village de Le Goulet voulait une représentativité plus équitable à la table du conseil municipal. Le choix du nom de la nouvelle ville a aussi fait l'objet d'un débat.

La municipalité de Le Goulet n'existe plus, mais le sentiment d'appartenance demeure. Photo : Radio-Canada / René Landry

Puis, il y a eu la saga entourant la volonté d'une partie de la population de Chiasson-Savoy de joindre Shippagan plutôt que Île-de-Lamèque.

L'ex-présidente de l'ancien DSL d'Inkerman Centre, Nathalie Robichaud, aujourd'hui conseillère municipale de Shippagan, ne cache pas que les choses n'ont pas été faciles.

Tourner la page

Il y a eu beaucoup d'accrochages , note-t-elle. Mais, on est une nouvelle municipalité. Il faut s'asseoir là et fermer la porte sur ces conflits-là. C'est une nouvelle vision et on doit travailler ensemble.

La conseillère Eda Roussel, qui a siégé au conseil municipal de Le Goulet, est un peu du même avis.

Elle insiste cependant énormément sur l'importance de faire preuve de transparence.

« Ce n'est pas en gardant des secrets ici et là qu'on va aller chercher la population. Donc, il faut être transparent. » — Une citation de Eda Roussel, conseillère municipale de Shippagan

Elle croit que le manque de transparence a fait défaut durant la période de transition, ce qui a nui au processus.

Il faut que la population soit au courant de ce qui se passe dans sa nouvelle municipalité , insiste-t-elle.

La population doit également être mise au courant d'informations qui sont d'intérêt public, selon elle, même si ces informations ne sont parfois pas agréables à entendre.

Je pense qu'il faut donner aux gens les réponses dont ils ont besoin , dit-elle.

Les membres du conseil municipal de la nouvelle ville ont été assermentés le 15 décembre dernier.