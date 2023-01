Ces Ontariens tiennent le magasin général du village dans leur sous-sol

On cherche à aider le monde , clame le copropriétaire du magasin général de Sultan, Robert Fortin.

Il raconte que son but est d’exempter un déplacement à Chapleau, à plus 68 kilomètres de là, pour les visiteurs du parc provincial Wakami Lake, les chasseurs et les quelque 45 habitants de Sultan.

Une communauté dont la majorité d’entre eux, 25 personnes, sont âgés de plus de 65 ans.

La copropriétaire du magasin, Denise, constate qu’il n’est pas rare que des aînés ne puissent faire les 50 minutes de route qui séparent Chapleau et Sultan en raison des conditions routières ou qu’ils ne se sentent pas bien. Je suis là pour les dépanner afin qu'ils puissent se rendre en ville pour faire leur grosse épicerie .

C’est spécial que quelqu’un puisse donner une partie de sa maison pour aider les gens de Sultan , raconte Emma Tucker, une cliente.

Michelle Beaudry et Emma Tucker allaient se chercher des vers de terre pour pêcher. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Michelle Beaudry, une résidente de Sultan a constaté le vide que la fermeture de l’ancien magasin général avait créé pendant la pandémie.

Pendant deux ans, on n’avait pas de magasin. Si tu voulais manger même un chip, il fallait que tu ailles tout à fait à Chapleau ou à la Watershed sur la 144.

Robert et Denise Fortin ne voulaient surtout pas entrer en compétition avec l’ancien magasin général. Ils ont attendu l’annonce de la retraite de celle qui l’exploitait avant d’ouvrir le leur.

La maison de Denise et Robert Fortin est maintenant le magasin général de Sultan. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est pour ça que Denise s’est lancée , raconte Robert.

D’autres astres se sont aussi alignés puisque Denise s’est retrouvée à la maison après la fermeture du garage de Chapleau où elle était comptable. Le couple a aussi pu légèrement transformer une pièce du sous-sol en espace commercial situé sur un territoire non organisé.