Des familles saskatchewanaises veulent passer plus de 1000 heures à l’extérieur en 2023

Le mouvement 1000 Hours Outside a été lancé par Ginny Yurich qui a eu l’idée d’emmener ses enfants jouer dehors pendant trois heures tous les jours pour leur permettre de profiter de la nature et de passer moins de temps devant des écrans.

« J’ai eu cette idée en voulant apporter un équilibre entre le virtuel et la réalité pendant la période de l'enfance. » — Une citation de Ginny Yurich, fondatrice du mouvement 1000 Hours Outside

Une habitante de Regina, Holly Crompton, a commencé à prendre part à ce défi pendant la pandémie en emmenant ces deux enfants jouer dehors malgré les conditions hivernales.

Si sa famille n’a pas pu compléter les 1000 heures à l’extérieur au cours de la première année, ces derniers ont relevé le défi avec brio en 2022.

Holly Crompton compte à nouveau participer à ce mouvement cette année.

« Le fait de trouver des moyens créatifs pour emmener mes enfants à l’extérieur et de faire des activités avec eux est vraiment bénéfique pour ma santé mentale. » — Une citation de Holly Crompton, habitante de Regina

Holly Crompton et ses deux fils ont réussi à passer 1000 heures dehors en 2022, malgré la neige et le froid. Photo : Gracieuseté : Holly Crompton

À Saskatoon, une mère de famille, Erin McCrae, compte aussi prendre part à ce mouvement cette année. C’est la deuxième fois qu’elle se lance ce défi en compagnie de son fils.

Elle affirme que cette habitude a été bénéfique pour son garçon de 6 ans.

« Dès qu’on est à l’extérieur, il oublie les écrans. Il veut tout voir. » — Une citation de Erin McCrae, habitante de Saskatoon

Erin McCrae détaille ses aventures aux côtés de son fils à travers un blogue et espère que cela convaincra d’autres familles à leur emboîter le pas.

Erin McRea et son fils. Photo : Gracieuseté : Erin McRea

Prescrire du temps en pleine nature

La Dre Melissa Lem, fondatrice du programme PaRx qui recommande que les spécialistes de la santé prescrivent des bains de forêt à leurs patients, vante les mérites de ce défi.

« Être à l’extérieur est l’une des meilleures choses que vous pouvez faire pour rester en bonne santé. » — Une citation de Dre Melissa Lem, fondatrice du programme PaRx

En entrevue à l'émission The Current de CBC , la Dre Lem affirme que passer du temps dans la nature peut aider à bâtir un système immunitaire plus vigoureux et prévenir des maladies comme le diabète et des maladies cardiovasculaires.

Selon elle, des études ont démontré que le temps passé dans la nature peut aussi être bénéfique pour la santé mentale. La Dre Melissa Lem ajoute que le défi de passer 1000 heures à l’extérieur aide aussi les gens à mieux protéger l’environnement.

Avec les informations de Will McLernon