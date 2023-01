En photos : les meilleurs athlètes de judo et de jiu-jitsu combattent pour la charité

50 combattants se sont affrontés cette fin de semaine au Brickhouse Gym de Winnipeg. Les bénéfices de l’événement sont reversés à l’organisme The Dream Factory qui vient en aide aux enfants malades au Manitoba. Grâce aux dons, Eli Ducak, un enfant atteint d’une maladie héréditaire provoquant une hyperflexibilité des articulations, va pouvoir réaliser son rêve d’aller au parc d’attractions PortAventura World, en Espagne.

Combattre pour la bonne cause

L’organisateur de l’événement Michael Santarsieri a rappelé l’enjeu caritatif de l’événement. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Michael Santarsieri, organisateur et gérant du Brickhouse Gym, où se déroulait l’événement, a rappelé l’enjeu caritatif parallèle à la compétition. Les bénéfices des 400 billets d'entrée et de la nourriture vendues sur place ont été versés à l’organisme The Dream Factory.

L’échauffement

Darrius Joof à l’échauffement. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Avant chaque combat, les athlètes s’échauffent avec des mouvements rapides. C’est aussi un moment pour se concentrer sur le combat à venir.

Jeu de regards

Darrius Joof se concentre sur le ring avant le combat. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Habituellement, les combats de jiu-jitsu se font sur un type de matelas précis, appelé tatami, au sol. Pour ajouter au spectacle, les organisateurs ont installé un ring de boxe au centre du Brickhouse Gym. Chaque combattant entre en scène sur une musique de son choix. Avant le début des combats, chacun va dans un coin du ring. Un jeu de regard commence pour déstabiliser l’adversaire.

Sarah Migie est l'une des seules femmes de la compétition. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

400 spectateurs

Les spectateurs sont attentifs. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

À chaque chute, le tremblement du ring fait réagir tout le public. Les 400 spectateurs ont pu assister à 21 combats sur la soirée. Les gestes peuvent être exécutés très rapidement, impossible de détacher le regard au risque de rater des moments clés.

Méli-Mélo

Sarah Migie (en dessous) tente un étranglement sur Bailey Harper (au-dessus). Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Ryan Rajczakowski est au sol contre Donny Thivierge. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Les étranglements, des clés de bras, de jambes et de la sueur. Chaque combat de six minutes peut s’arrêter si un des combattants est contraint d’abandonner. Au bout du temps réglementaire, c’est l’arbitre qui désigne un gagnant.

Donny Thivierge domine son adversaire. Ils ont dépassé la moitié du temps de combat, qui dure six minutes au total. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Surveillés par l’arbitre

L'arbitre intervient dans le combat entre Ryan Rajczakowski et Donny Thivierge. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

L’arbitre peut intervenir si les combattants s'approchent trop du bord du ring. Le combat est arrêté, et les deux adversaires sont replacés, dans la même position, au centre de la surface de combat.

Ippon

Rebecca Villa (en bleu) a enchaînée les Uchi mata (technique de hanche) contre Sarah Ekosky, dans un combat de judo de démonstration. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Un combat de judo de démonstration a aussi été présenté aux spectateurs. Les deux adversaires ont enchaîné les prises spectaculaires lors de la seule représentation de judo de la soirée.

Le repos du guerrier

Certains combattants se reposent avant leur combat. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

L’événement a duré plus de 4 heures. Certains participants étaient présents bien avant l’ouverture des portes pour se préparer aux combats et aider à l’organisation.