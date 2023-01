Un historien dévoile un chapitre oublié de la Première Guerre mondiale

Alors que le corps de l'adolescent était enterré au cimetière communal de Bailleul, dans le nord de la France, son cerveau est revenu au Canada.

Il fait partie d'un nombre inconnu de soldats canadiens dont 799 parties du corps ont été extraites dans le cadre d'un programme de prélèvement d'organes de soldats à des fins de recherche médicale.

L’historien en chef et directeur de recherche au Musée canadien de la guerre à Ottawa, Tim Cook raconte qu'il y a environ 20 ans, il a découvert pour la première fois une référence à des autopsies pratiquées sur des soldats canadiens.

Je ne pensais pas qu’au cours de cette guerre de massacres massifs, de saleté et de privations, d'obus explosifs, de tirs de mitrailleuses, d'agents chimiques, qu'il y aurait du temps pour des autopsies , dit-il.

L’historien révèle ce chapitre oublié de l'histoire canadienne dans son nouveau livre: “Lifesavers and Body Snatchers: Medical Care and the Struggle for Survival in the Great War”.

Des soldats au poste d'évacuation des blessés le 1er juillet 1916. C'est à ce poste que William Gerald Arthrell est mort. Photo : Gracieuseté de Bibliothèque et Archives Canada

Lorsque William Gerald Arthrell s'est enrôlé, l'homme de Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, était mineur. Selon son dossier militaire, il est mort le 26 mars 1916, après avoir reçu une balle dans la tête la veille.

Il n’y a aucune note à son dossier disant qu'il a été enterré sans son cerveau.

Par contre, le document mentionne que des parties du corps ont été retirées. Ce qui a incité Tim Cook à parcourir les archives et les lettres des soldats et du personnel médical pour en savoir plus.

L’historien affirme que les 799 parties du corps ont d’abord été envoyées au Collège Royal des chirurgiens de Londres, où elles ont été stockées et traitées. Certaines ont été présentées dans des galeries d'exposition avant d'être envoyées au Canada.

Des échantillons d'os et d'organes prélevés dans le cadre d'un programme de prélèvement d'organes sur des soldats canadiens tués sont exposés à Montréal en octobre 1920. Photo : Gracieuseté de Tim Cook/Penguin Random House

Plusieurs milliers de parties de corps sont restées à Londres et des centaines de parties de corps ont aussi été envoyées en Australie, il s'agissait donc d'un programme généralisé , précise Tm Cook.

Les dossiers incomplets ne permettent pas de définir le nombre exact de soldats inscrits à ce programme, mais l’historien affirme que certains soldats se sont fait prélever plus d'une partie du corps enlevée.

Après avoir étudié les horreurs de la Première Guerre mondiale pendant plus de 25 ans, Tim Cook a dit que la découverte de ce programme l'avait quand même choqué.

Il rappelle que le programme ne peut pas être examiné à travers le concept moderne de consentement et qu’il faut se souvenir l'environnement dans lequel les soldats s'enrôlaient.

Lorsqu'un soldat s’enrôlait, il signait ce qu'on appelait un document d'attestation , explique l’historien. Ce qui voulait dire que son corps était maintenant la propriété de l'armée.

Un soldat blessé est transporté sur la crête de Vimy, en France, en avril 1917 Photo : La Presse canadienne

Dans ses recherches, Tim Cook a voulu trouver des documents où des médecins se prononçaient contre le programme, mais il n'a rien trouvé. Au contraire, les médecins du temps ont soutenu le programme comme un outil de recherche important.

L’historien admet que certaines innovations médicales ont émané de la guerre, y compris de nouvelles techniques chirurgicales et des transfusions sanguines.

Ironiquement, de ces sites de mort et de destruction, les médecins ont ramené ces leçons pour mieux traiter les Canadiens , dit-il.

Au moment de la guerre, la population du Canada était d'environ huit millions d'habitants. Plus de 620 000 personnes ont servi en uniforme.

Le Néo-Écossais William Gerald Arthrell a sur sa pierre tombale un verset biblique qui dit qu’il n’y a pas plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis.