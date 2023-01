Les 7 innovations technologiques marquantes du CES 2023

Le Consumer Electronics Show (CES), le plus important salon de l’électronique grand public qui s’est clos dimanche à Las Vegas, est chaque année l’occasion pour les entreprises technologiques de dévoiler leurs plus récents gadgets et créations. En voici sept qui ont retenu notre attention.

Le téléviseur qui s’agrippe à toutes les surfaces

Un téléviseur non seulement sans fil, mais aussi sans support mural : c'est ce que propose l'entreprise américaine Displace.

La télévision Displace TV, dotée d’un écran OLED 4K de 55 pouces (140 cm), s'agrippe à n’importe quelle surface, que ce soit un mur ou une fenêtre, grâce à une technologie de succion qui met environ 8 secondes à se fixer.

L’appareil fonctionne avec des batteries, qui devraient permettre une autonomie d’un mois environ, si on regarde la télévision six heures par jour, selon ce que rapporte le site spécialisé Engadget.

La Displace TV se fixe au mur grâce à un système intégré de succion. Photo : Displace

Le téléviseur fonctionne sans fil grâce à une station de base séparée à laquelle on branche ses appareils, et qui effectue le rendu à distance. L’appareil est également muni d’une caméra 4K pour les appels vidéo.

Il en coûte 3000 dollars américains (4075 dollars canadiens) pour mettre la main sur un Displace TV, et seuls 100 exemplaires sont offerts en précommande pour le moment.

Le fabricant coréen LG a également dévoilé plusieurs modèles de téléviseur sans fil (sauf le cordon d’alimentation) dans des versions aux écrans allant jusqu’à 97 pouces (près de 250 cm).

La voiture caméléon

Choisir la couleur de sa voiture est une décision importante, car elle peut vous suivre durant des années. Mais BMW a une solution pour les personnes indécises : la voiture électrique i Vision Dee, qui comprend une couche de peinture qui peut changer de couleur à volonté.

Le constructeur allemand avait dévoilé l’an dernier une technologie permettant de changer la couleur d’une voiture entre le noir et le blanc. Ce seront dorénavant 32 teintes qui seront disponibles.

La carrosserie de la BMW i Vision Dee est recouverte de 240 segments distincts dont la couleur peut être modifiée individuellement, selon un communiqué de l’entreprise.

La voiture futuriste comprend toute une panoplie d’autres gadgets, dont un écran qui s’étend à la grandeur du pare-brise et qui intègre de multiples fonctions de réalité augmentée.

Les innovations présentées dans ce prototype de BMW, qui n’est pas destiné à la mise en marché, devraient être intégrées à de nouveaux modèles de voitures à compter de 2025, selon ce qu’indique l’entreprise.

Le socle pour ordinateur sans fil de Lenovo

Avec la montée en puissance des modèles de travail hybrides, on utilise de plus en plus les socles pour ordinateurs portables afin de se connecter rapidement à nos périphériques informatiques (écrans, clavier, souris, connexion Internet, etc.), que ce soit au bureau ou à la maison.

Afin de faciliter les déplacements entre différents lieux de travail, le fabricant chinois Lenovo propose ce qu’il qualifie de premier socle sans-fil pour ordinateurs portables : le ThinkBook Wireless Dock.

[Le socle] permet à ses utilisatrices et utilisateurs de simplement se rendre à un bureau et d’être immédiatement productifs sans avoir à démêler des fils où à chercher une prise d’alimentation , peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise.

Le socle pour ordinateur portable sans fil ThinkBook Wireless Dock Photo : Lenovo

Concrètement, l’appareil permet de se connecter sans-fil à deux écrans à ultra-haute-définition (4K) et inclut également un chargeur sans-fil de 45W pour le portable, et un autre chargeur de 10W pour d’autres appareils comme un téléphone intelligent.

Le ThinkBook Wireless Dock sera vendu à partir de juin 2023 en accompagnement de certains ordinateurs portables Lenovo de la gamme ThinkBook 13x.

Des sourcils parfaits grâce à la réalité augmentée

L’entreprise française de produits cosmétiques L’Oréal a l’habitude de créer la surprise année après année avec des gadgets de mise en beauté innovants au CES.

En 2022, l’entreprise avait présenté Colorsonic, une brosse à cheveux qui distribue et applique la quantité appropriée de teinture pour faciliter la coloration à domicile. L’Oréal proposait l’année d’avant Rouge sur mesure, un gadget qui permet de mélanger des teintes pour créer des couleurs de rouge à lèvres personnalisées.

Pour 2023, la réalité augmentée s’invite au meuble coiffeuse, avec Brow Magic, développé en collaboration avec l’entreprise d’imprimerie de tatouage temporaire Prinker, qui dessine le sourcil parfait.

L’outil fonctionne à l’aide d’une application mobile dans laquelle on peut sélectionner différentes formes, couleurs, épaisseurs et effets de sourcils, et les essayer sur soi, grâce à la réalité augmentée. Ensuite, la machine, dotée de 2400 petites buses, fait imprimer sur le sourcil le motif désiré, tel un tatouage. Celui-ci peut être retiré immédiatement à l’aide de démaquillant.

L’Oréal a aussi dévoilé le prototype HAPTA, un applicateur de rouge à lèvres accessible aux personnes en situation de handicap. L’appareil, qui fonctionne avec une batterie rechargeable, peut pivoter sur 360 degrés afin de faciliter l’application du rouge à lèvres.

Le lancement du Brow Magic, dont le prix reste inconnu, est prévu en 2023. Le prototype HAPTA demeure quant à lui en phase de test.

Le four influenceur de Samsung

Samsung a rafraîchi sa gamme d’électroménagers intelligents Bespoke pour le CES 2023, en dévoilant notamment un four mural pouvant diffuser en direct des vidéos de votre rôti en train de cuire.

L’appareil est muni d’une caméra placée à l’intérieur du four et d’un système d’intelligence artificielle qui permet, par exemple, d’identifier le mets en préparation. Le four peut aussi suggérer des paramètres de cuisson.

Le tout fonctionne à l’aide d’une application mobile, SmartThings, offerte sur iOS et Android. On ne connaît pas le prix ni la date de sortie prévue pour l’appareil.

Les toilettes intelligentes s’invitent au CES

Plus besoin d’uriner dans de petits pots : l’entreprise française Withings amène le laboratoire d’analyse d’urine à la maison avec son dispositif, baptisé U-Scan, qui se place directement dans la cuvette des toilettes, comme un bloc désodorisant.

L’appareil peut suivre, à l’aide d’une application mobile, le cycle hormonal des femmes, par exemple, ou encore des indicateurs de nutrition, en mesurant, entre autres, le niveau d’hydratation, de vitamine C ou le PH. Les résultats peuvent être acheminés à des médecins par le biais de l’application mobile.

Une autre toilette, la Numi 2.0 de l’entreprise Kohler, a fait son entrée au CES. Elle se détaille à 11 500 dollars américains (un peu plus de 15 000 dollars canadiens) et est compatible avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, ce qui permet une utilisation mains libres. Le modèle, doté de lumières LED et de haut-parleurs, a été dévoilé d’abord en 2019, mais vient d’être commercialisé pour le grand public.

Parmi les fonctionnalités du siège, on compte la fermeture et l’ouverture automatique du couvercle et un bidet à la température contrôlable qui peut se nettoyer notamment à l’aide de lumières UV.

En plus de pouvoir utiliser l'assistant vocal, on peut contrôler la toilette à l'aide d'une télécommande ou encore par le biais d’une application mobile.

L’écran extensible et pliant de Samsung

Ces dernières années, les géants de la technologie ont souvent présenté au CES des téléphones intelligents ou tablettes à l’écran pliable, ou encore extensible, mais jamais en combinant ces deux particularités. C’est ce qu’a fait Samsung cette année avec son prototype Flex Hybrid, qui offre un écran coulissant repliable de 10,5 pouces (26,7 cm) en format 4x3, à 12,4 pouces (31,5 cm) en format 16x10.

Plus précisément, le côté gauche de l’appareil peut être déplié pour révéler l’écran, et une extension peut se glisser vers l’extérieur à partir du côté droit, offrant une plus grande surface d’écran.

Toujours au stade de prototype, on ne sait pas si un appareil du genre se rendra véritablement sur les tablettes.