Surdoses de drogues : 44 morts en six mois au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, 44 personnes sont mortes de surdoses liées à une substance entre janvier et juin 2022, selon des chiffres du ministère de la Santé. Si les décès ont continué au même rythme pendant le reste de l’année, 2022 pourrait détenir le triste record du plus grand nombre de morts liés à une surdose.

En 2021, 72 personnes sont décédées de surdose et 83 en 2022, date à partir de laquelle les décès pour surdose ont commencé à exploser. En 2020, 63 personnes avaient péri après une surdose.

Cette augmentation se fait ressentir chez les pompiers du Grand Moncton qui sont de plus en plus sollicités pour intervenir dans ces cas.

En 2022, le service d’incendie de la région a reçu 286 appels d’urgence à ce sujet. C’est 120 de plus qu’une année comparable en 2019.

Conrad Landry, chef des pompiers de Moncton, précisait au micro de l'émission La matinale lundi que si cette augmentation est très importante, il faut tout de même prendre ce chiffre avec des pincettes.

Conrad Landry estime que le nombre d'appels d'urgence pour surdose a fortement augmenté. Photo : Radio-Canada

Le répartiteur prend l’appel et nous envoie sur place. Parfois, c’est juste une personne inconsciente ou une personne qui est faible. [...] Le chiffre de 286 appels, c’est le nombre d’appels qui ont été répartis pour surdose, pas nécessairement le nombre de surdoses , précise Conrad Landry.

Les surdoses mortelles explosent à Saint-Jean

Debby Warren, directrice générale d’Ensemble Moncton, un organisme communautaire qui opère un site de prévention des surdoses à Moncton depuis 2021, estimait le mois dernier que la situation est une « crise de santé publique ».

Elle évaluait alors qu’il y avait des surdoses par dizaine depuis des mois. Rien qu’à Moncton, ces nombreuses surdoses ont mené à 10 décès entre janvier et juin 2022.

Dernièrement, l’organisme a également vu une hausse des demandes de trousses de Naloxone, un médicament contre les surdoses d’opioïdes. En trois semaines, 350 trousses avaient été distribuées en fin d’année.

Debby Warren plaide pour l'ouverture d'autres centres de consommation surveillée (archives). Photo : CBC/Vanessa Blanch

Elle expliquait alors que l’organisme peinait à répondre à la demande car le site de prévention des surdoses, ouvert uniquement en journée, est le seul endroit de ce type dans toute la province. Nous devons offrir davantage de services. On ne peut plus aider ceux qui sont morts , estime la directrice générale.

À Saint-Jean, qui ne bénéficie pas de centre de consommation surveillée, le nombre de surdoses mortelles ne cesse d’augmenter, passant de 11 en 2019, à 16 en 2020, puis 24 en 2021. Pendant les six premiers mois de 2022, 14 personnes sont décédées.

Limiter les dommages de la drogue

Un Néo-Brunswickois meurt tous les quatre jours à cause de l’usage de drogues selon Mme Warren, qui citait les données compilées par le département d’épidémiologie du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick entre janvier et juin 2022.

Le site de prévention des surdoses de Moncton fournit des seringues propres aux usagers pour leur éviter des infections (archives). Photo : Radio-Canada / Maryse Zeidler

Le site de prévention distribue des seringues propres pour prévenir les infections et supervise les prises de substances pour éviter les surdoses. Il ne fournit pas de drogue et n’a pas non plus pour objectif de désintoxiquer les usagers. Notre travail est de diminuer les dommages causés par les drogues , précisait Debby Warren.

Elle plaide pour l’ouverture de plus de sites de consommation surveillée pour faire face à la situation. En 2021 déjà, elle expliquait que les besoins étaient là car la province était au deuxième rang des provinces canadiennes quant à la proportion de consommateurs de drogue par injection.

Avec des informations de La matinale d’Ici Acadie