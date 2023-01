Une fromagerie du marché By ferme ses portes après plus de 40 ans de service

Lorsque les parents de Victoria Joyal ont repris l'incontournable épicerie gastronomique d'Ottawa The House of Cheese en 1988, le marché By était « l'endroit où aller » pour les amateurs de fromage.

Tous les agriculteurs étaient au centre-ville , se souvient-elle. Vous ne pouviez même pas marcher sur le trottoir.

Mais avec l’effet de la pandémie sur le marché By, qui a transformé le quartier naguère si achalandé en une ville fantôme , Mme Joyal a décidé de fermer à la fois son magasin du marché By et celui de Barrhaven.

Les problèmes financiers du magasin sont dus à un manque de trafic piétonnier et à une clientèle en érosion, ce que Mme Joyal attribue à la fois aux restrictions liées à la COVID-19 et aux perturbations causées par le convoi des camionneurs, l'hiver dernier.

Tous les employés du gouvernement sont partis [du centre-ville]. Ils ont tous commencé à travailler à la maison. Il n'y avait pas de touristes , a-t-elle expliqué à l'émission All In A Day de CBC Radio, la semaine dernière. Il n'y avait pas assez d'argent pour payer toutes les factures.

En affaires depuis 1979

The House of Cheese a ouvert ses portes dans le marché By en 1979, mais ce n'est qu'en 1988 que les parents de Mme Joyal ont acheté la boutique à ses propriétaires d'origine.

Les parents de Mme Joyal ont géré l'entreprise pendant des années jusqu'à ce que son mari Brad, massothérapeute pour les Sénateurs d'Ottawa, perde son emploi pendant le lock-out de la LNH en 2004-2005.

À peu près à la même époque, son père envisageait de prendre sa retraite. En 2010, il a finalement revendu la boutique à son gendre.

Le fromage, pour mon mari, avant que je ne l'épouse, c'était du Cheez Whiz! , raconte Mme Joyal. Il n'était pas vraiment un amateur de fromage, jusqu'à ce qu'il commence à travailler au magasin.

Une fois entré dans cet univers, il est rapidement devenu un expert du fromage , dit-elle. C'était un fromager!

Mais la pandémie a frappé et les années suivantes ont été difficiles , à la fois pour l'entreprise et pour la santé de son mari. Lorsque ce dernier est décédé d'une crise cardiaque en février dernier, le magasin n'était plus en mesure de payer ses factures.

Après la mort de son époux, Mme Joyal a pris congé de son travail dans l'espoir de maintenir à flot The House of Cheese. Mais finalement, elle a récemment décidé de tourner la page.

J’ai vraiment essayé , partage-t-elle.