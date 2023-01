Homme couché au sol à l’urgence : le CIUSSS enquête pour éviter « que cela se reproduise »

L'homme de 65 ans, à bout de force, s'est étendu au sol après avoir patienté près de six heures dans la salle d'attente. Il s'était présenté à l'urgence en raison de nausées et de difficultés à respirer, lui qui combat une leucémie et se remettait à peine d'une pneumonie.

Le taux d'occupation se situait environ à 140 % vendredi dernier à l'urgence du CHUS - Fleurimont, mais ce n'est pas ce qui explique la situation. Il aurait dû y avoir une civière pour cette personne , martèle la porte-parole, qui ajoute qu'un suivi se fera auprès du patient et de ses proches.

Annie-Andrée Émond souligne que le CIUSSS veut à tout prix éviter qu'une telle situation se reproduise, d'où cette enquête pour déterminer à quel moment la gestion de la situation a achoppé. Selon elle, il est peu probable que cela soit lié à un manque d'équipement, mais c'est ce que la revue des événements [permettra d'évaluer].

Le nombre de lits qu'on a dans nos urgences est presque toujours inférieur au nombre de civières qu'on a réellement, explique-t-elle. Une urgence qui compte 28 lits peut facilement compter 36 civières. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'enjeux de civières. Quand on a un problème de civière, ce qu'il faut réussir à faire, c'est de monter les patients sur civière en attente d'une hospitalisation vers les lits d'hébergement pour offrir ces civières-là aux personnes.

« C'est une exception, j'ose l'espérer. » — Une citation de Annie-Andrée Émond, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

La porte-parole veut toutefois rassurer la population en rappelant qu'une personne nécessitant des soins sera traitée à l'urgence. Est-ce qu'il peut y avoir de l'attente si la situation de santé est importante, mais non urgente? Oui. Mais les gens qui sont malades, qui nécessitent des soins, doivent se présenter à l'urgence.

Une situation difficile dans les urgences, rappelle le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a décliné notre demande d'entrevue, mais a affirmé par écrit que la situation décrite ne représente pas du tout les soins qu'on veut offrir.

Si le ministère maintient que la priorité est d'offrir des soins de santé de qualité , il rappelle que la situation est difficile dans les urgences du Québec et que celles-ci ont dû mettre en place un plan de surcapacité pour pouvoir libérer des lits à l'urgence dès que le patient n'a plus besoin d'y être.

On va continuer de poser les gestes nécessaires pour désengorger les urgences et s'assurer que les patients aient accès aux soins qu'ils méritent , conclut-il dans son courriel.

Avec les informations de Brigitte Marcoux