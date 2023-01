Préserver la langue ojibwée grâce à Youtube

Nos ancêtres ont utilisé et compris cette langue pendant des générations. Notre intention est de la rétablir , explique Mino Giizhgad, coordonnateur du programme d'immersion de l'école locale et président du centre d'apprentissage de la langue Nwewnan Sasaang.

Mino Giizhgad, le coordinateur du programme de l'immersion de l'école locale de Walpole Island a échangé des salutations et des remerciements en ojibwé en ligne.

Selon lui, le déclin de l'utilisation de la langue ojibwée est un effet direct du système des pensionnats pour autochtones au Canada.

Il explique que seulement 25 des quelque 5000 membres de la Première Nation de Walpole Island parlent encore cette langue vieille de plusieurs milliers d'années.

Depuis 2015, M. Giizhgad travaille sur le programme d'immersion qui permet aux enfants de la communauté d'apprendre leur langue dès la maternelle.

Pour l'aider dans sa démarche de préservation, la communauté a décidé de faire appel à Arieh Smith, créateur de contenu sur Youtube, connu sous le pseudonyme de Xiaomanyc, et passionné de langues autochtones.

Si la communauté porte son choix sur le vidéaste new-yorkais, c'est que celui a déjà à son actif une vidéo très populaire sur Youtube sur son expérience de vie dans une famille navajo qui lui a appris leur langue traditionnelle.

Les retombées ne se sont pas fait attendre.

En à peine trois semaines, la publication d'une vidéo sur les pratiques culturelles de la Première Nation de Walpole Island et sur la langue ojibwée recueille un million de vues.

Mino Giizhgad affirme aussi avoir reçu de nombreux commentaires positifs de personnes qui ont pu voir la vidéo.

Pour la réaliser, Arieh Smith a fait le voyage depuis les États-Unis jusqu'à Walpole Island où il dit avoir eu une expérience enrichissante.

C'était vraiment fantastique d'aller là-bas et de faire ça parce que vu d'où je viens, ce n'est pas quelque chose que je rencontre tous les jours. Pour moi, c'était un voyage plein d'espoir et édifiant , explique M. Smith.

« Je ne fais pas seulement des vidéos divertissantes sur Internet, je ne me contente pas d'assouvir ma passion pour l'apprentissage des langues en tant que linguiste, mais c'est aussi une occasion, je pense, de sensibiliser les gens. »

Il a eu aussi la surprise de constater à quel point la culture et la langue sont vibrantes chez les jeunes enfants de la Première Nation.

C'est très encourageant de voir des enfants, de très jeunes enfants, être éduqués dans la langue et participer aux cérémonies locales , explique-t-il.

« Pour moi, en tant qu'observateur des cultures humaines, c'est intéressant. Mais vous savez, je suis sûr que pour eux, ils ont un intérêt beaucoup plus grand à voir leur propre langue et leur culture préservée. C'était vraiment excitant et intéressant. »