Combien vous coûtent vos abonnements Internet chaque mois?

Que ce soit pour des services de musique, de visionnement en continu, des journaux ou de magasinage, ces abonnements qu’on contracte en ligne pour quelques dollars par mois et qu’on oublie ensuite s’accumulent sur nos cartes de crédit sans qu’on y prête trop attention et finissent par coûter cher.

Vanessa Bowen, qui offre du mentorat en gestion des finances personnelles à Mississauga, en Ontario, raconte que l’an dernier, lors d’une rencontre avec une cliente, les deux femmes ont découvert sur le relevé de carte de crédit de la dame un abonnement mensuel à Spotify qui semblait avoir surgi de nulle part et que la cliente payait depuis des mois.

La dame, qui n’utilise pas le service de musique en ligne Spotify, s’est alors souvenue qu’elle avait accepté cet abonnement dans le passé pour un ex-conjoint. Elle dépensait tout cet argent pour quelqu'un qui ne faisait même plus partie de sa vie , souligne Vanessa Bowen.

Or, cette dame est loin d’être la seule à avoir fait ce genre de découverte sur son relevé de carte de crédit.

Il est aujourd'hui très facile de s'abonner à un service Internet à l'aide d'une carte de crédit. Photo : Getty Images / damircudic

Selon un sondage Angus Reid réalisé en octobre, plus de 85 % des Canadiens souscrivent au moins un abonnement mensuel.

Bien que le principe de l’abonnement est loin d’être une nouveauté – on le pratique depuis des décennies – l’avènement des abonnements sur Internet pour quelques dollars par mois en quelques clics a propulsé cette pratique commerciale dans des sphères insoupçonnées pour les entreprises.

La société de services financiers UBS prévoit que le marché mondial des abonnements atteindra 1500 milliards de dollars américains d'ici 2025, soit plus du double des 650 milliards de dollars américains qu'il représentait en 2021.

Les entreprises adorent les abonnements

En plus d’être facile à contracter pour l’acheteur avec un simple numéro de carte de crédit, l’abonnement constitue un flux d'argent régulier pour les entreprises qui peuvent de surcroît renouveler automatiquement les abonnements sur une base régulière sans que le client n’ait rien à faire ou en soit même averti.

Le problème, c’est que ces abonnements pour de la musique, des recettes, des films, des nouvelles ou des boîtes mensuelles de produits surprises s’accumulent et que beaucoup de gens finissent par les oublier tout en continuant de les payer.

« Nous l'utilisons pendant quelques semaines, mais ensuite nous l'oublions. […] Mais cette charge est toujours présente sur notre carte de crédit et a toujours un impact sur nos finances. » — Une citation de Vanessa Bowen, comptable professionnelle agréée et fondatrice de Mint Worthy Co

Le service de diffusion en ligne Netflix a perdu des abonnés au premier trimestre de 2022. Photo : Getty Images / Christopher Ames

Qui plus est, une fois que vous avez un abonnement, il est très difficile de s'en séparer , ajoute-t-elle. Les gens aiment l’idée d'utiliser un service quand bon leur semble sans se soucier chaque fois de l’aspect financier.

Mais la réalité finit par rattraper les consommateurs. Surtout en période de forte inflation. Ces abonnements de quelques dollars, en plus de s’additionner chaque mois sur les relevés de cartes de crédit, sont souvent majorés à l'aide d'un courriel qui finit dans la corbeille virtuelle. De sorte qu’après quelques années, ces abonnements peuvent représenter un poids financier très lourd à porter pour nos finances personnelles.

Le contexte économique étant aujourd’hui plus difficile, de plus en plus de Canadiens ont mentionné dans l’étude d’Angus Reid avoir annulé des abonnements au cours des six derniers mois.

Selon Adam Levinter, fondateur et PDG de Scriberbase, une entreprise de Toronto, et auteur de The Subscription Boom [Le boom des abonnements], c'est la vague de 2010 des marques de commerce électronique s'adressant directement aux consommateurs par l'intermédiaire des réseaux sociaux et de la publicité Internet – comme Dollar Shave Club, qui livre des produits de toilette par courrier – qui a déclenché ce regain de popularité des abonnements.

Aujourd'hui, la vaste majorité des ménages sont abonnés à Netflix ou à Disney Plus, alors que d'autres reçoivent une boîte mystère mensuelle remplie de produits cosmétiques, de thés et de cafés aux saveurs originales, ou encore des boîtes de repas contenant tous les ingrédients déjà mesurés.

Au cours des dix dernières années, de plus en plus d'entreprises se sont engagées dans cette voie, pas seulement des entreprises de commerce électronique, mais aussi des entreprises de plateformes, de logiciels et de services , explique M. Levinter.

« C'est un changement fondamental dans la façon dont les entreprises font des affaires. Et en même temps, c'est un changement dans la façon dont les consommateurs interagissent avec les entreprises. » — Une citation de Adam Levinter, fondateur et PDG de Scriberbase

Les entreprises sont plus intéressées que jamais par l'établissement de relations à long terme avec les consommateurs qui achètent leurs produits. Alors qu'auparavant, c'était aux entreprises de faire revenir les clients pour des transactions répétées, l'accent mis sur les abonnements a changé la donne.

Dans le cas d'un abonnement, la responsabilité incombe désormais au client, de sorte que l'entreprise part du principe que le client est satisfait du produit ou du service et continuera à le facturer à perpétuité, à moins que le client ne décide d'annuler son abonnement , explique M. Levinter.

Le piège du désabonnement

Or, il n’est pas toujours aussi facile qu’on le pense d’annuler un abonnement qui ne nous a pourtant pris que quelques secondes à acheter sur un téléphone intelligent. Si les consommateurs sont très attachés à leurs abonnements, les entreprises y sont encore plus attachées en raison des sommes importantes qu’ils représentent et certaines font en sorte qu’il soit très difficile d'y mettre un terme.

Une femme de Vancouver a raconté l'an dernier à l'émission The Cost of Living, de CBC, qu'elle avait été obligée d'annuler sa carte de crédit en raison de la complexité excessive du processus de désabonnement à un service dont elle ne voulait plus.

Une entreprise canadienne a d'ailleurs plaidé coupable l'an dernier d’avoir piégé des acheteurs dans un abonnement mensuel pour des suppléments alimentaires. L’entreprise a été condamnée à une amende de 15 millions de dollars à la suite d'une enquête du Bureau de la concurrence.

Il serait utile de normaliser davantage les contrats d'abonnement et les intervalles de temps , croit Kenneth Whitehurst, directeur général du Conseil des consommateurs du Canada, un organisme sans but lucratif, dans un courriel envoyé à CBC News.

Les abonnements à des services de jeux, par exemple, donnent accès à un catalogue de centaines de jeux, de films et de divertissements pour un montant fixe chaque mois. Photo : Xbox

Le fait que les abonnements puissent être annulés facilement n’est pas une obligation au Canada. C’est généralement lié à la convivialité du site Internet, souligne M. Whitehurst.

Le conseil ne reçoit pas beaucoup de plaintes concernant les abonnements en ligne, mais je pense que l'inquiétude des gens est qu'ils autorisent des accords à terme avec des paiements récurrents, sans le vouloir.

Il faut des règles plus claires autour de l'annulation, en général, pour les abonnements récurrents de petite valeur , soutient pour sa part Adam Levinter, fondateur et PDG de Scriberbase.

Aux États-Unis, des histoires d'horreur ont conduit la Commission fédérale du commerce à renforcer les règles en 2021, après que plusieurs entreprises très connues – de la radio Sirius XM à Apple – ont fait l'objet de poursuites de la part de clients qui affirmaient qu’elles avaient rendu les abonnements trop difficiles à annuler ou qu’elles adoptaient des pratiques suspectes de renouvellement automatique.

Des recours

Au Canada, les citoyens piégés dans ce type d’abonnement ne sont pas obligés de couper leur carte de crédit. Il existe un moyen plus simple pour faire face aux frais d'abonnement non désirés : il s’agit de demander à la société émettrice de leur carte de crédit de procéder à une rétrofacturation, une opération par laquelle une banque transfère de l'argent du compte du commerçant au client.

Lorsqu’un commerçant refuse de rembourser un client qui est dans son bon droit, ce dernier peut en effet contester la transaction en s’adressant à la compagnie détentrice de sa carte de crédit. L’institution procède alors à une rétrofacturation en rendant son argent au client.

Or, les entreprises qui acceptent de transiger par Visa ou Mastercard, par exemple, ont la responsabilité de maintenir leurs débits compensatoires en dessous d'un certain seuil. Si les débits compensatoires augmentent, c'est une mauvaise nouvelle pour l'entreprise.

Vous pouvez voir votre traitement des cartes interrompu, ce qui signifie qu'en tant qu'entreprise, vous ne pourrez plus traiter les transactions Visa ou Mastercard, et sans la capacité de traiter les transactions, vous n'avez plus d'activité , explique Adam Levinter, fondateur et PDG de Scriberbase.

Les consommateurs devraient vérifier régulièrement leurs relevés de carte de crédit et se livrer régulièrement à une analyse de leurs finances personnelles afin de garder le contrôle sur leurs dépenses et récupérer pour d’autres usages ces sommes d’argent qui s’évaporent chaque mois de nos portefeuilles, conseille Vanessa Bowen.

Avec les informations de Jenna Benchetrit