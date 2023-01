En 2023, la CSQ réclame un véritable « dialogue social »

Lors d'une conférence de presse tenue lundi matin, pour marquer le début de la nouvelle année, le président de la CSQ , Éric Gingras, a dit souhaiter que 2023 soit une année où on parle positivement de nos services publics, de nos réseaux d'éducation, de la santé publique, de la petite enfance .

Pour ce faire, dit-il, il sera nécessaire d'organiser un dialogue social avec différentes sphères de la société civile, y compris avec le gouvernement.

Ça va prendre un coup de barre, ça va prendre un endroit pour avoir des discussions , a encore indiqué M. Gingras.

Et pour lui, ce dialogue, ces discussions ne signifient pas se faire imposer quelque chose par le gouvernement, et que l'on dise oui .

Des négociations ardues en vue

Le chef syndical soutient que le gouvernement Legault devra faire ses devoirs, puisque les offres salariales présentées à la fin de l'année 2022, avant le temps des fêtes, évoquent des conditions proposées il y a plusieurs années.

Ce qu'on veut nous dire, c'est : vous allez faire ce qu'on vous demande .

À la mi-décembre de l'an dernier, Québec avait proposé des augmentations salariales de 9 % sur une période de cinq ans, tout en demandant aux travailleurs de la fonction publique de faire preuve de flexibilité .

Aussitôt, les grandes centrales syndicales, dont la CSQ, mais aussi la CSN, la FTQ et l'APTS, autant de composantes du Front commun, avaient qualifié la proposition étatique de famélique .

Lundi, Éric Gingras n'en a pas démordu : les offres de Québec ne permettent pas de compenser la forte hausse de l'inflation qui a frappé les travailleurs, au cours de la dernière année. Sans compter les hausses nécessaires, selon lui, pour rendre la fonction publique attirante.

Comme le mentionne le grand patron de la CSQ, les négociations entre Québec et le Front commun doivent débuter à la fin janvier; il faut s'asseoir et se dire ce qui se passe , dit-il, afin d'éviter que chaque partie ne campe sur ses positions.

M. Gingras espère par ailleurs que le processus se déroulera sans anicroche : Une négo de deux ans, comme la dernière fois, ça n'a pas de bon sens. Deux ans sans contrat de travail, dans le secteur public, alors que l'on peine à attirer du monde aujourd'hui...

Le président de la CSQ estime également que la méthode précédemment employée par Québec, qui a consisté à prioriser certains types de postes et secteurs de la fonction publique, comme les enseignants, les infirmières ou encore les préposées aux bénéficiaires, ne tient pas compte de la réalité, soit que plusieurs autres professions souffrent également de conditions de travail inadéquates et de manque d'employés, entre autres.

Un prof, dans une école, est soutenu par plusieurs autres personnes , a déclaré M. Gingras, en évoquant tour à tour les concierges, les orthopédagogues, les secrétaires...

S'attaquer à la violence à l'école

Autre dossier primordial en 2023, juge le chef syndical : celui de la violence dans les écoles, que ce soit en maternelle ou, à l'opposé du spectre, au collégial ou à l'université.

Selon M. Gingras, le nombre d'incidents violents est en forte hausse dans l'ensemble du réseau de l'éducation, et bien souvent, ces gestes sont excusés ou passés sous silence.

Voilà pourquoi, dit-il, il est nécessaire d'adopter une politique de tolérance zéro pour ces comportements, en plus de tenir des exercices dans les cégeps pour se préparer à des situations impliquant, par exemple, des personnes armées.