Des fonds pour des logements pour vétérans à Sault-Sainte-Marie

Le ministre du Logement du Canada Ahmed Hussein a annoncé que Sault-Sainte-Marie va bénéficier d’une importante partie d’un financement de près de 132 millions de dollars pour financer le logement en province.

Pour construire une tour de logement accessible de 107 unités pour les vétérans de la région, Sault-Sainte-Marie va obtenir 32,1 millions de dollars de cette enveloppe, ainsi que 1,9 million de l'organisme Maison du vétéran Ontario.

Le nouveau bâtiment sera construit pour remplacer un bâtiment de logements pour vétérans déjà existant, et devrait être prêt en décembre 2023.

Une fois construit, l’immeuble à logement sera géré par la section locale 25 de la Légion royale canadienne, et devrait inclure au moins 30 % de logements abordables.

Les locataires du bâtiment et leurs familles vont avoir accès à une salle de rassemblement, un restaurant et des salles de réunion au sein de ce milieu de vie.

Les besoins en logement abordable sont immenses, et de donner accès à ce genre de logement sur les propriétaires de maisons et leurs familles aura des effets qui sont profonds et qui peuvent transformer les communautés , affirme le maire de Sault-Sainte-Marie, Matthew Shoemaker.

Le reste de l’argent annoncé par le ministre Hussein vise à créer 276 logements abordables d'ici la fin de 2025 pour soutenir les Autochtones dans plusieurs communautés en Ontario.