Réouverture du centre sportif Jean-Marie-Jobin de New Richmond

La toiture du bâtiment, la salle mécanique, le système de réfrigération et les bandes de la patinoire ont notamment été changés.

Le maire de New Richmond, Éric Dubé, explique que l’aréna aurait dû rouvrir en octobre et que tous les travaux auraient dû être terminés avant Noël. Toutefois, en raison de retards dans la livraison de certains matériaux, le chantier s’est étendu de 2022 à janvier 2023.

L’aréna sera enfin rouvert à compter de lundi.

Éric Dubé se dit très heureux que les citoyens puissent de nouveau accéder à la patinoire. On a poussé beaucoup, indique le maire, pour rouvrir le plus rapidement possible, d’autant plus que l’aréna de Carleton fermait.

D’ailleurs certains travaux sont toujours en cours, mais pourront tout de même être réalisés parallèlement aux activités. Selon le maire Dubé, le chantier durera encore plusieurs semaines.

La totalité des travaux sera complétée pour février 2023. Au total, la Municipalité aura investi 4 millions de dollars.

Ce n’est peut-être pas terminé puisque New Richmond aimerait mettre en branle une autre phase de travaux, dont la rénovation des vestiaires des joueurs. Cette partie de l’aréna n’a pas changé depuis plus de 50 ans.

Pour ce faire, le maire Éric Dubé attendra une annonce de Québec sur un nouveau programme d’aide financière en matière d'infrastructures sportives.

New Richmond avait déposé en 2020 un ambitieux projet de rénovation l'aréna, estimé à 10 millions de dollars, afin d'obtenir une aide financière de Québec et d'Ottawa, mais le projet n'avait pas été retenu.

Avec les informations de Roxanne Langlois