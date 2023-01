Une nouvelle épicerie dès l’été 2023 à Rivière-Saint-Jean

Lorsque le projet a été lancé en 2019, le comité de la coopérative espérait ouvrir l'épicerie dans un bâtiment neuf.

Depuis, le coût des matériaux de construction ayant explosé, il est devenu plus rentable de déplacer une bâtisse sur une centaine de kilomètres que d'en construire une.

Un terrain commercial, en plein centre du village, a été choisi, explique le président du conseil d’administration de la coopérative, Alex Beaudin. Un commerce a aussi été sélectionné par le comité et sera déménagé de Sept-Îles à Rivière-Saint-Jean.

Il explique que cette solution de rechange réduit de moitié la facture du projet. Un bâtiment construit, neuf, revenait à 1,1 million de dollars. Maintenant, on est descendus à 530 000 $, clé en main , expose Alex Beaudin.

Les demandes de financement ont été déposées et leur issue devrait être connue en avril, ajoute-t-il.

Une station-service faisait également partie du projet, mais cette portion a été reportée à une deuxième phase, car elle représente des coûts supplémentaires de 400 000 $.

« On voulait s’assurer d’avoir le commerce plus rapidement étant donné que c’est le besoin essentiel. On envisage en phase 2 de faire une station-service ou une station de bornes de recharge électrique. Ça va dépendre de ce qui sera le plus utile à ce moment-là. »