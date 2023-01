Un camion renversé entre Laterrière et La Baie

L'autoroute 70 est fermée en direction Est, entre Laterrière et La Baie, en raison du renversement d’un poids-lourd sur la chaussée.

L'accident est survenu vers 9 h 30 lundi.

Les policiers, pompiers et ambulanciers ont été appelés sur les lieux. Le conducteur a été transporté à l'hôpital, mais on ignore pour l'instant la gravité de ses blessures.

On ne sait pas non plus quel type de chargement se trouvait à bord du camion. Les automobilistes doivent faire un détour par la route 170, devant la base militaire de Bagotville.

Plus de détails à venir