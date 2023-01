Le monde condamne l’assaut des bolsonaristes des bâtiments officiels au Brésil

Le nouveau président, Luiz Inacio Lula da Silva, a qualifié de putschistes les auteurs de cet assaut qui rappelle l'invasion du Capitole à Washington il y a deux ans.

Le président américain, Joe Biden, a jugé scandaleuses les violences des manifestants. Son secrétaire d'État Antony Blinken a évoqué une attaque inacceptable.

Dans une déclaration rendue publique dimanche, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a écrit que le respect de la volonté démocratique du peuple est primordial dans toute démocratie, y compris au Brésil .

« Le Canada condamne fermement le comportement violent qui a été affiché et nous réaffirmons notre soutien au président Lula et aux institutions démocratiques du Brésil. » — Une citation de Justin Trudeau premier ministre du Canada

Pour le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, il s’agit d'une tentative de coup d'État des conservateurs au Brésil .

À Moscou, le Kremlin a affirmé soutenir pleinement le président Lula et a condamné les violences de la manière la plus ferme .

La Chine a adopté le même ton en s’opposant fermement à l'attaque violente contre les autorités fédérales au Brésil .

Depuis le Vatican, le pape François a dénoncé les crises politiques sur le continent américain, évoquant en particulier le Brésil.

Une attaque intolérable contre la démocratie, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz qui a assuré être aux côtés du président Lula.

Le président français, Emmanuel Macron, a lui aussi exprimé le soutien indéfectible de la France au président brésilien.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares a, quant à lui, dénoncé le caractère trumpiste des assauts bolsonaristes.

Les autorités brésiliennes commençaient lundi à évaluer les énormes dégâts dans le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême à Brasília, au lendemain de l'assaut des partisans de l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Les précisions de Mariève Bégin.

Des centaines d'arrestations

À Brasília, les forces de l'ordre ont finalement repris le contrôle du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême après un chaos de plusieurs heures.

Le ministre de la Justice, Flavio Dino, a indiqué que 200 manifestants avaient été arrêtés. Le gouverneur de Brasília, Ibaneis Rocha suspendu de ses fonctions par la Cour suprême a lui écrit sur Twitter que le nombre d'arrestations dépassait 400. Selon certains médias brésiliens, au moins 1200 bolsonaristes qui occupaient un campement au cœur de Brasilia ont été arrêtés.

Les explications de Jean-Michel Leprince Photo : Getty Images / MAURO PIMENTEL

Le parquet général a demandé l'ouverture d’une enquête pour établir la responsabilité des personnes impliquées dans l'attaque des bâtiments officiels.

Les bolsonaristes avaient forcé les cordons de sécurité et provoqué des dégâts considérables dans les trois immenses palais. Des tableaux d'une valeur inestimable y ont été endommagés.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des bureaux de parlementaires saccagés. Des manifestants ont reproduit les mêmes gestes des émeutiers partisans de l'ex-président américain Donald Trump qui avaient envahi le Capitole il y a deux ans. Des journalistes ont également été agressés.

Des ouvriers dégagent les débris après l’assaut des bolsonaristes contre le Palais Planalto. Photo : Getty Images / Andressa Anholete

Le président défait, Jair Bolsonaro, se trouve aux États-Unis, où il est parti deux jours avant l'investiture de Lula, se refusant à remettre l'écharpe présidentielle au président élu.

De plus en plus seul, dans une série de tweets, M. Bolsonaro a condamné sans fermeté les déprédations et invasions de bâtiments publics et a rejeté les accusations, sans preuve de son successeur selon qui il aurait encouragé les violences.

Plusieurs de ses alliés se sont désolidarisés des violences de dimanche, dont Valdemar Costa Neto, président du Parti libéral (PL), le parti de Bolsonaro, qui a regretté un jour triste pour la nation brésilienne .