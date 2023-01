Le précieux legs du père de la traumatologie au Québec

Le Dr Pierre Fréchette a pris sa retraite il y a presque 15 ans. Mais il se promène dans les couloirs de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec, comme si c’était hier. Il remarque quelques changements ici et là – des salles qui ont changé de vocation, par exemple –, mais c’est surtout le personnel de l’hôpital beaucoup plus jeune qui le remarque, lui. Tous le saluent avec une certaine admiration qui lui fait visiblement plaisir.

L'homme de 77 ans a marqué l’histoire de la médecine d’urgence au Québec. C’est lui qui a eu l’idée de créer les unités de traumatologie pour les patients gravement blessés dans la province. Le médecin décrit encore aujourd’hui ces patients qui arrivent à l’hôpital avec un chronomètre de la mort autour du cou qui tourne en accéléré. Chaque minute, chaque seconde compte pour sauver leur vie.

Le piètre bilan routier, l’élément déclencheur

À la fin des années 1970, le bilan routier du Québec engendre des défis majeurs dans les hôpitaux. Le Dr Fréchette était médecin d’urgence à l’époque. Les cas d'accidents de la route graves sont nombreux et les taux de mortalité élevés.

La traumatologie routière a joué un rôle très important, lance le Dr Pierre Fréchette. À l’époque, les véhicules n'avaient pas de tableaux de bord rembourrés, n’avaient pas de ceinture de sécurité et le chauffeur avait souvent une bière entre les deux jambes .

Le médecin se souvient de patients gravement blessés dans le parc des Laurentides, sur la Côte-de-Beaupré et au centre-ville de Québec. Ils arrivaient tous à l’Enfant-Jésus.

Le tableau de bord en métal reculait le visage. Les os cassaient partout. Les yeux pendaient. C’était des blessures relativement épouvantables , se rappelle Dr Fréchette.

Le bilan routier dans les années 1970-1980 était marqué par plusieurs accidents graves. Les blessés devaient être traités sur le champ dans les hôpitaux qui n’avaient pas de structures en place pour les recevoir et les soigner des mois, à l’époque. Photo : Radio-Canada

Ces blessés graves de la route occupent des lits pendant des mois à l’hôpital, souvent dans des secteurs différents de l’établissement. Leurs séjours créent des conflits entre médecins de différents secteurs.

Certains docteurs disaient : Heille! Pas dans mes lits! J’ai deux cancers à opérer demain matin! [...] Il va être là pour 2 ou 3 mois. Moi, j’ai autre chose à faire , se souvient le médecin à la retraite.

La création de la première unité de traumatologie du Québec

À la fin des années 80, le Dr Pierre Fréchette propose de créer la première unité de traumatologie de la province. Tous ses collègues de l’hôpital de l’Enfant-Jésus sont d’accord.

Mais lorsque le médecin cogne à la porte du ministère de la Santé du Québec, on lui répond que le gouvernement n’a pas d’argent pour financer son projet.

Le Dr Fréchette ne baisse pas les bras pour autant. Il négocie avec ses pairs, les autres médecins de l’hôpital. Il réussit à les convaincre de lui donner des lits et le personnel qui va avec pour fonder officiellement son unité de traumatologie de 12 lits, en 1990. La traumatologie au Québec est née. Tous les autres hôpitaux de la province s’en inspireront.

« L’hôpital de l’Enfant-Jésus peut se glorifier d’avoir influencé le réseau du Québec en traumatologie, qui est un des réseaux les plus performants au monde. » — Une citation de Dr Pierre Fréchette, ancien urgentologue à l’Enfant-Jésus

L’unité de traumatologie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec accueille encore plusieurs accidentés de la route. Photo : Radio-Canada

Le programme de traumatologie du Dr Fréchette a sauvé des milliers de vies depuis sa création. Au début des années 1990, le taux de mortalité de patients gravement blessés qui arrivaient à l’hôpital étaient de 50 %. Aujourd’hui, ce pourcentage est descendu à 6 %.

Ça rend un vieux docteur comme moi fier comme vous ne pouvez pas vous l’imaginer , lance Dr Fréchette avec un grand sourire.

La traumatologie en 2023 : une priorité à l’Enfant-Jésus

Oui, j’essaye de reprendre le flambeau du Dr Fréchette, effectivement , souffle le Dr Christian Malo un peu gêné derrière son masque, mais avec un sourire dans les yeux.

Le jeune médecin de 37 ans est le directeur du programme de traumatologie du CHU de Québec. Des centaines de professionnels de la santé veillent désormais à faire fonctionner ce programme qui dessert tout l’Est du Québec.

La moitié des patients en traumatologie à l’Enfant-Jésus viennent de l’extérieur de la région de la Capitale-Nationale. Ils arrivent souvent en avion ou en hélicoptère d’urgence.

Le Dr Christian Malo dirige le service de traumatologie au CHU de Québec. Il travaille de pair avec des centaines de professionnels de la santé. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La traumatologie, c’est énorme. Il y a chaque année au minimum entre 1500 et 1800 patients, ici, à l’hôpital l’Enfant-Jésus , explique le Dr Malo.

La traumatologie est devenue l'une des trois grandes missions du centre hospitalier avec la neurologie et la cancérologie.

Un changement de clientèle et de causes

Bien que dans les années 80-90 la plupart des patients admis en traumatologie étaient plus jeunes, aujourd’hui plus de la moitié des blessés graves ont plus de 65 ans. La population est vieillissante et les chutes peuvent souvent avoir des conséquences qui mènent les aînés à l’hôpital.

Les accidents de la route et de véhicules à moteur demeurent les causes principales des admissions à l’unité de traumatologie de l’Enfant-Jésus.

Chaque semaine, on voit encore des patients qui font des accidents de voiture sous l’effet de l’alcool et sous l’effet de drogue , souligne le Dr Christian Malo.

Chaque semaine, l'unité de traumatologie continue de voir des patients blessés dans des accidents de la route alors qu'ils étaient en état d'ébriété. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Le chef du département remarque aussi d’autres phénomènes de société qui engendrent une certaine affluence dans les lits de traumatologie.